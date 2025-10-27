"Nie miałem żadnej wiedzy o transakcji sprzedaży działki przez KOWR firmie Dawton, ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana" - zapewnia były minister rolnictwa z czasów rządów PiS Robert Telus. Został w poniedziałek zawieszony w prawach członka PiS. Taka sama decyzja została podjęta w sprawie jego ówczesnego zastępcy - Rafała Romanowskiego, który stwierdził, że przyjmuje ją z "pokorą i zrozumieniem". Zawieszenia posłów to pokłosie afery ze sprzedażą działki pod CPK. Sprawę opisała Wirtualna Polska.

Robert Telus oraz Rafał Romanowski zostali zawieszeni w prawach członka PiS przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego w związku ze sprawą sprzedaży działki przez KOWR firmie Dawtona.

Telus zapewnia, że nie miał wiedzy o transakcji i nie uczestniczył w sprzedaży, podkreślając sprzeciw wobec wyprzedaży państwowej ziemi.

Polityk łączy całą sprawę z jego głośnym sprzeciwem wobec umowy Mercosur, która - jego zdaniem - szkodzi polskim rolnikom.

Romanowski przyjął decyzję z pokorą i deklaruje pełną gotowość do współpracy z instytucjami wyjaśniającymi sprawę.

Według WP, w 2023 roku Ministerstwo Rolnictwa miało wydać zgodę na sprzedaż 160 ha ziemi Dawtonie, przez którą ma przebiegać linia kolei dużych prędkości do CPK.

Telus wskazuje na sprawę Mercosur

Robert Telus napisał na platformie X zaznaczył, że ze zrozumieniem przyjął decyzję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o zawieszeniu go w prawach członka partii do czasu wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa firmie Dawtona.

Zapewnił jednocześnie, że nie miał żadnej wiedzy o transakcji, ani o fakcie, że taka działka była sprzedawana. "Jestem pewien, że sprawa zostanie szybko i rzetelnie wyjaśniona. Decyzję prezesa (PiS) traktuję jako wyraz troski o dobro naszej formacji i jej wiarygodność. Jestem, byłem i pozostanę przeciwnikiem sprzedaży państwowej ziemi. Zasoby Skarbu Państwa to rezerwa strategiczna, której Polska nie może się pozbywać" - napisał polityk.

Poseł PiS tłumaczy, że cała sprawa to pokłosie jego sprzeciwu ws. umowy Mercosur. "Od wielu miesięcy głośno sprzeciwiam się umowie Mercosur, która uderza w polskie rolnictwo i wspiera zagraniczne - głównie niemieckie - koncerny. Walczę o to, by Polska tej umowy nie podpisała, bo byłby to cios w naszych rolników, nasze przetwórstwo i naszą żywność. Właśnie ta postawa - mój zdecydowany sprzeciw wobec Mercosur - stała się powodem ataku na moją osobę" - oświadczył Telus we wpisie.

"Nie dam się zastraszyć. Nadal będę walczył o polskie rolnictwo, polską ziemię i polskie firmy" - zapewnił Telus.