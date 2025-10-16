Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował w środę, że premier Indii Narendra Modi zadeklarował zakończenie importu rosyjskiej ropy przez swój kraj. Trump określił tę decyzję jako "duży krok" w wysiłkach na rzecz ekonomicznej izolacji Moskwy.

Trump: Indie zadeklarowały, że nie będą kupować rosyjskiej ropy (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Donald Trump powiedział w środę dziennikarzom, że premier Indii zadeklarował, iż jego kraj przestanie kupować ropę z Rosji.

Trump wskazał, że teraz należy przekonać do tego samego Chiny.

Na razie nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, że Indie rzeczywiście zdecydowały się na taki krok.

Jak pisze Reuters, Donald Trump przekazał owe wieści dziennikarzom zgromadzonym w Białym Domu, dodając, że nie był zadowolony z faktu, iż Indie kupują ropę z Rosji.

(Premier Indii - red.) zapewnił mnie dziś, że nie będą już kupować ropy z Rosji - powiedział lider USA. To duży krok. Teraz musimy przekonać Chiny, by zrobiły to samo - dodał.

Ambasada Indii w Waszyngtonie nie odpowiedziała do tej pory na pytania mediów dotyczące tego, czy premier Modi rzeczywiście złożył taką deklarację wobec prezydenta Trumpa.

Potencjalny przełom w globalnej dyplomacji energetycznej

Ewentualna decyzja Indii o wstrzymaniu zakupów rosyjskiej ropy mogłaby oznaczać przełom w światowej dyplomacji energetycznej - wskazuje Reuters. Stany Zjednoczone intensyfikują działania mające na celu ograniczenie dochodów Rosji z eksportu surowców, co jest jednym z kluczowych elementów presji na Moskwę w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Indie należą do największych, obok Chin, odbiorców rosyjskiej ropy na świecie. We wrześniu kraj odbierał 1,62 mln baryłek ropy z Rosji dziennie (1/3 całego importu).

Indie i Chiny korzystają z obniżonych cen, które Moskwa musiała zaakceptować po utracie europejskich kontrahentów. Rezygnacja obu państw mogłaby wpłynąć na decyzje innych stolic, które wciąż kupują surowiec z Rosji.

Komentując sprawę, Donald Trump podkreślił, że Indie nie mogą natychmiast wstrzymać dostaw ropy z Rosji. To pewien proces, ale ten proces wkrótce się zakończy - zaznaczył.

Na początku sierpnia tego roku informowaliśmy, że indyjskie rafinerie państwowe przestały kupować rosyjską ropę naftową, co było wówczas spowodowane spadającymi rabatami oraz ostrzeżeniami ze strony USA. Kilka dni później Stany Zjednoczone wprowadziły jednak na Indie 25 proc. cła. Powodem był właśnie import ropy z Rosji.

Ministerstwo w Delhi podkreślało wówczas, że Indie podejmą wszelkie konieczne kroki, służące obronie interesów państwa, którego decyzje dotyczące importu ropy podyktowane są względami rynkowymi oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego populacji kraju liczącej 1,4 mld osób.