Ewakuację z kilkudziesięciu wiosek w pobliżu niemal całkowicie zniszczonego przez Rosjan miasta Kupiańsk na północnym wschodzie Ukrainy zarządziły władze. Podkreśliły też "pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa" w obwodzie charkowskim. Ewakuacja dotyczy 409 rodzinom z 601 dziećmi.

Zniszczony przez Rosjan Kupiańsk leżący ok. 120 km od Charkowa, Ukraina / AA/ABACA/Abaca/East News / East News

Nakaz ewakuacji z okolic zniszczonego Kupiańska

Ołeh Syniehubow, gubernator obwodu charkowskiego, napisał na Telegramie, że łącznie 409 rodzinom z 601 dziećmi nakazano opuszczenie 27 miejscowości. Inny urzędnik z dotkniętego walkami obszaru poinformował później stację telewizyjną Suspilne, że lista miejscowości, które mają zostać ewakuowane, została rozszerzona do 40.

Od miesięcy siły rosyjskie atakują i posuwają się naprzód w kierunku miasta Kupiańsk, postrzeganego jako kluczowy cel ich marszu na zachód przez centralną i wschodnią Ukrainę w trwającej ponad 3,5 roku wojnie.

Miasto zostało początkowo zajęte przez siły rosyjskie na początku lutego 2022 roku podczas inwazji na Ukrainę, ale siły kijowskie odbiły je w tym samym roku.