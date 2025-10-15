Ewakuację z kilkudziesięciu wiosek w pobliżu niemal całkowicie zniszczonego przez Rosjan miasta Kupiańsk na północnym wschodzie Ukrainy zarządziły władze. Podkreśliły też "pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa" w obwodzie charkowskim. Ewakuacja dotyczy 409 rodzinom z 601 dziećmi.

Nakaz ewakuacji z okolic zniszczonego Kupiańska

Ołeh Syniehubow, gubernator obwodu charkowskiego, napisał na Telegramie, że łącznie 409 rodzinom z 601 dziećmi nakazano opuszczenie 27 miejscowości. Inny urzędnik z dotkniętego walkami obszaru poinformował później stację telewizyjną Suspilne, że lista miejscowości, które mają zostać ewakuowane, została rozszerzona do 40.

Od miesięcy siły rosyjskie atakują i posuwają się naprzód w kierunku miasta Kupiańsk, postrzeganego jako kluczowy cel ich marszu na zachód przez centralną i wschodnią Ukrainę w trwającej ponad 3,5 roku wojnie.

Miasto zostało początkowo zajęte przez siły rosyjskie na początku lutego 2022 roku podczas inwazji na Ukrainę, ale siły kijowskie odbiły je w tym samym roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w zeszłym tygodniu, że siły ukraińskie bronią kluczowych obszarów linii frontu, w tym Kupiańska. W ostatnich dniach wspominał również o ukraińskiej kontrofensywie w pobliżu Dobropola, dalej na południe. Z kolei Władimir Putin przekazał kilka dni temu, że siły moskiewskie mają strategiczną przewagę na wszystkich odcinkach linii frontu.

