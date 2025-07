Ludowcy nie zamierzają wycofać rekomendacji dla wicemarszałka Senatu Michała Kamińskiego (PSL) mimo nacisków ze strony Koalicji Obywatelskiej. Sprawa ma związek z kontrowersjami wokół udziału Kamińskiego w spotkaniu u europosła Adama Bielana oraz zarzutami marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która twierdzi, że Kamiński nie wywiązuje się z funkcji wicemarszałka.

PSL nie wycofa rekomendacji dla Michała Kamińskiego / Adam Burakowski / East News

W środę Marek Sawicki (PSL) stanowczo podkreślił, że nie ma podstaw do wycofania rekomendacji dla Michała Kamińskiego. Nie będziemy ulegali żadnej presji ze strony polityków Platformy Obywatelskiej - zaznaczył poseł PSL.

Sawicki wyjaśnił, że decyzje kadrowe należą do Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, a nie do klubu parlamentarnego. W najbliższy poniedziałek po południu zbierze się NKW (Naczelny Komitet Wykonawczy) PSL, ale nie sądzę, żeby akurat zajmował się panem Kamińskim - dodał. Według Sawickiego, tematem posiedzenia będzie raczej rekonstrukcja rządu, a nie zmiany w prezydium Senatu.

Rzecznik PSL, wiceszef resortu klimatu i środowiska Miłosz Motyka, potwierdził, że partia utrzymuje rekomendację dla Kamińskiego. Chyba że zostanie ona zmieniona po posiedzeniu klubu parlamentarnego, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Ale nic na to nie wskazuje - powiedział Motyka.

KO: „Kamiński powinien zrezygnować”

Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (KO) oceniła, że Michał Kamiński nie powinien dalej pełnić funkcji wicemarszałka izby. Wierzę w to, że PSL, które naprawdę dba o tradycję, o honor, ma świetnego patrona, jakim jest Wincenty Witos, stanie na wysokości zadania - podkreśliła Kidawa-Błońska, która wskazała, że wicemarszałek był nieobecny podczas środowego spotkania Prezydium Senatu oraz Konwentu Seniorów. Zaznaczyła, że Kamiński nie usprawiedliwił swojej nieobecności ani nie zawnioskował o urlop w tym terminie.

Podobnego zdania jest senator Adam Szejnfeld (KO), według którego Kamiński sam powinien zrezygnować ze stanowiska.

Kontrowersje wokół spotkania u Bielana

Na początku lipca media poinformowały, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia odwiedził w prywatnym mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. W spotkaniu miał uczestniczyć także prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz - według doniesień - Michał Kamiński. Sprawa wywołała kontrowersje wśród polityków i opinii publicznej.

Senator PSL Jan Filip Libicki ocenił, że Kamiński dobrze wywiązuje się z obowiązków wicemarszałka Senatu. Jeśli chodzi o usprawiedliwienia, czy prowadzenie obrad, to w tym wymiarze nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. Ale, jeśli chodzi o tę sytuację, o spotkanie u europosła Adama Bielana, to wicemarszałek Kamiński powinien porozmawiać z władzami PSL. Być może już taka rozmowa się odbyła. Tego nie wiem, bo nie żyję tą sprawą tak, jak żyją nią media - powiedział Libicki.

Zdaniem senatora, "nie byłoby tego całego szumu", gdyby spotkanie odbyło się w ciągu dnia w gabinecie marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Takie spotkanie w okresie przygotowań do zaprzysiężenia nowego prezydenta byłoby czymś naturalnym - dodał.

O możliwości odwołania Kamińskiego mówiło się już wcześniej, po tym jak w kwietniu oskarżył marszałek Senatu Małgorzatę Kidawę-Błońską o polecenie kierowcom służbowym "donoszenia" na niego i innych wicemarszałków. Kidawa-Błońska zaprzeczyła tym doniesieniom, tłumacząc, że informacje o nieobecnościach były potrzebne do organizacji pracy kierowców. Ostatecznie Kamiński przeprosił za swoje słowa.