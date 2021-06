Na Wiejskiej trwają przygotowania do niejawnego posiedzenia Sejmu ws. cyberataków na najważniejszych urzędników w Polsce. Posłowie będą głosować nad utajnieniem obrad na czas przedstawienia informacji rządu dotyczącej cyberataków na Polskę. To efekt włamania na prywatną skrzynkę mailową szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka. Od kilku dni sieć zalewają państwowe materiały, m.in. korespondencja z Mateuszem Morawieckim. Nadzwyczajne sejmowe posiedzenie zwołano, by rząd przedstawił posłom – przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa – informację nt. cyberataków.

