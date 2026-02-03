"Dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!" - napisał dzisiaj Szymon Hołownia, zwracając się do nowej przewodniczącej partii Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i zamieszczając wspólne zdjęcie. ​Wybory na szefową ugrupowania założonego przez Hołownię rozstrzygnięto 31 stycznia. Przez trzy dni dotychczasowy lider nie pogratulował polityczce, ani jej konkurentce Paulinie Hennig-Klosce, na co ta druga sama zwróciła uwagę.

Nowa liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, były przewodniczący i założyciel partii Szymon Hołownia / East News, Wojciech Olkusnik//PAP, Tomasz Gzell / East News

Szymon Hołownia po raz pierwszy zabrał głos od wyboru przewodniczącej partii Polska 2050, Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz.

Proces wyborczy był pełen napięć, a pierwsze podejście do II tury wyborów zostało unieważnione.

Hołownia nie pogratulował oficjalnie zwyciężczyni ani jej konkurentce, choć wyraził chęć współpracy z nową liderką, wymieniając uprzejme słowa.

Skończyło się "bezhołowie". Komentarza założyciela partii długo nie było

W sobotę 31 stycznia zakończył się skomplikowany i pełen napięć proces wyboru nowej przewodniczącej partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Wybory w powtórzonej II turze wygrała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz , która konkurowała z minister klimatu i środowiska Pauliną Hennig-Kloską. W niedzielę nowej szefowej partii pogratulowała jej rywalka. Nie pogratulował natomiast ani oficjalnie nie skomentował wyniku były lider i założyciel Polski 2050.

Pierwsza konferencja prasowa nowej przewodniczącej Polski 2050 Katarzyny Pełczynskiej-Nałęcz w warszawskiej kawiarni Czytelnik, 2 lutego 2026 / Wojciech Olkusnik/East News/ / East News

Szymon Hołownia wcześniej jednak dolał łyżkę dziegciu do przeciągającego się procesu wyboru nowej liderki. Pierwsze głosowanie w II turze wyborów na przewodniczącego ugrupowania zostało unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej. Wtedy Szymon Hołownia nie wykluczył swojego ponownego startu - mimo że wrześniu ubiegłego roku deklarował, że nie będzie znów ubiegał się o tę funkcję. Po odrzuceniu tego wariantu przez kandydatki, Szymon Hołownia zapowiedział odejście z partii. Dzisiaj natomiast zamieścił wpis, który jednak świadzy o chęci współpracy.

"Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach"

"Dzięki za świetną rozmowę! Polska 2050 jest bezpieczna w Twoich rękach. Działamy!" - zwrócił się do Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz Szymon Hołownia.

"I ja bardzo dziękuję. To zaszczyt i odpowiedzialność prowadzić dalej Polskę 2050. Idziemy i działamy razem!" - odpowiedziała obecna liderka byłemu szefowi partii.

Hołownia nie pokusił się jednak o oficjalne gratulacje ani dla zwyciężczyni gry o tron w Polsce 2050, ani dla jej konkurentki. Przyznała to sama Paulina Hinnih-Kloska w TVP Info. Hołownia powinien pogratulować. Zasady kultury - powiedziała na antenie 2 lutego.