We wtorek o godzinie 15:00 tymczasowo zamknięty zostanie Szpitalny Oddział Ratunkowy przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu. Powodem jest konieczność przeprowadzenia pilnych prac naprawczych sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Dzisiaj o godz. 15:00 SOR przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu zostanie tymczasowo zamknięty.

Wszystko dlatego, że na terenie oddziału Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego trzeba przeprowadzić naprawę sieci wodno-kanalizacyjnej.

W czasie zamknięcia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Borowskiej, pacjenci wymagający pilnej pomocy medycznej powinni kierować się do innych szpitali.

Najbliższa placówka, która może przyjąć pacjentów, to szpital wojskowy przy ulicy Weigla.

W środę o godz. 6:00 rano SOR przy ul. Borowskiej wznowi pracę.