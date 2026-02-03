We francuskim biurze platformy X, należącej do miliardera Elona Muska, przeprowadzono rewizję - podała prokuratura w Paryżu. Przeszukanie było związane ze śledztwem wszczętym w 2025 roku, dotyczącym podejrzeń o nadużycie algorytmów i nieuczciwe pozyskanie danych przez X bądź jego szefów. Elon Musk został wezwany na przesłuchanie.

/ Shutterstock

Francuska prokuratura przeprowadziła rewizję w biurze X (dawniej Twitter).

Chodzi o rozszerzenie śledztwa dotyczące chatbota Grok, stworzonego przez firmę Elona Muska.

Badana jest kwestia przechowywania i rozpowszechniania dziecięcej pornografii oraz tworzenia deepfake’ów o charakterze seksualnym.

Szczegóły sprawy znajdziesz poniżej.

Po więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata zapraszamy na RMF24.pl .

Francuska prokuratura na tropie nielegalnych, wstrząskających treści

Prokuratura Paryża poinformowała o rewizji we francuskim biurze X oraz że rozszerza śledztwo w związku ze skargami dotyczącymi działania Groka, czyli stworzonego przez firmę Muska chatbota opartego na sztucznej inteligencji. Zbadany zostanie domniemany współudział w przechowywaniu i rozpowszechnianiu obrazów o charakterze pornografii dziecięcej i w naruszeniu praw osobistych do wizerunku poprzez tworzenie tzw. deepfake (bardzo realistycznego, lecz fałszywego przerobionego obrazu) o treściach seksualnych.

Prokuratura poinformowała, że Elon Musk i szefowa X Linda Yaccarino są wezwani na przesłuchanie. Chodzi o przesłuchanie dobrowolne, a Musk i Yaccarino są wzywani jako osoby, które w chwili, gdy doszło do faktów badanych przez śledztwo, były zarządcami X pod względem faktycznym i prawnym.

Dochodzenie jest elementem "konstruktywnego podejścia, którego celem jest zapewnienie, by platforma X stosowała się do przepisów francuskich" - podkreśliła prokuratura.

Przeszukanie w biurze X prowadził wydział prokuratury zajmujący się walką z cyberprzestępczością. Prokuratura dodała, że w sprawę zaangażowany jest również Europol. Poinformowała także, że wycofuje się z platformy X i będzie korzystać z innych serwisów społecznościowych.