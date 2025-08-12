Prawie połowa Polaków uważa, że Szymon Hołownia nie powinien znaleźć się w rządzie po tym, jak przestanie być marszałkiem Sejmu - wynika z sondażu Opinia24 dla RMF FM. Lidera Polski 2050 jako ministra lub wicepremiera widziałaby jedna czwarta badanych.

Marszałek Szymon Hołownia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie. Czy powinien wejść do rządu? Polacy odpowiedzieli. / Radek Pietruszka / PAP

Badani Polacy odpowiadali na pytanie, czy Szymon Hołownia powinien wejść do rządu jako wicepremier lub minister po zakończeniu pełnienia funkcji marszałka Sejmu.

Prawie połowa ankietowanych (48 proc.) uważa, że lider Polski 2050 nie powinien znaleźć się w rządzie. 26 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 22 proc. - "raczej nie".

"Zdecydowanie tak" wskazało 6 proc. badanych. "Raczej tak" odpowiedziało 19 proc. uczestników ankiety.

27 proc. osób nie ma zdania na temat ewentualnej rządowej przyszłości marszałka Sejmu.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Wyborcy których partii niechętni Hołowni?

Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że wysoką niechęć wobec obecności w rządzie Szymona Hołowni żywią m.in. wyborcy Koalicji Obywatelskiej (63 proc.) i Konfederacji (63 proc.).

Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości taką samą opinię ma 49 proc. pytanych.

Największe poparcie dla rządowej przyszłości lidera Polski 2050 wyrazili ludzie mający 25-29 lat. 35 proc. z nich widziałoby polityka w rządzie. Najbardziej na "nie" (53 proc.) byli ludzie po 60. roku życia.

/ Opinia24 dla RMF FM /

Badanie przeprowadzano w dniach 4-6 sierpnia 2025 r. na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 18 lat i więcej o wielkości N=1003. Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).

