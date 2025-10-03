"Rozporządzenie ministra sprawiedliwości zmieniające Regulamin urzędowania sądów powszechnych jest ostentacyjnym aktem bezprawia" - powiedział w piątek wieczorem na konferencji Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. To pokłosie decyzji ministra i prokuratora generalnego Waldemara Żurka o zmianie regulaminu sądów. "Eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy" - uzasadniał swoją decyzję Żurek. "Próba zastępowania ustaw rozporządzeniem uderza w porządek konstytucyjny i w legitymację demokratyczną władzy ustawodawczej" - tak z kolei działania ministra sprawiedliwości skomentował w oświadczeniu prezydent Karol Nawrocki.
We wtorek w Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie ministra sprawiedliwości nowelizujące regulamin urzędowania sądów. Dotyczy ono m.in. funkcjonowania losowego systemu przydziału spraw sędziom.
"Eliminujemy ryzyko wyroków wydawanych przez nielegalne składy, a obywatel zyskuje pewność, że jego sprawa będzie rozpoznana szybko i przez niezależny sąd" - zaznaczył w piątek szef MS Waldemar Żurek, odnosząc się do wspomnianej nowelizacji regulaminu.