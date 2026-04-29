Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. pracowników Kancelarii Prezydenta

W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej zostało wszczęte śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Według rzeczniczki Prokuratura Generalnego, prok. Anny Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem PG Waldemara Żurka z 13 kwietnia b.r. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Waldemar Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

Bogucki: Żurek i spółka kompromitują się

"Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie. Zwłaszcza, że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się "wobec Prezydenta" podczas błazenady w Sejmie (choć Prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania" - napisał Bogucki.

Szef kancelarii prezydenta zaapelowała do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Panie Żurek nie wiem czy Pan jeszcze może wrócić na grunt elementarnej logiki i uczciwości, ale życzę, żeby polityczne rozdwojenie jaźni, które wyrzuciło Pana tak daleko na orbitę amoku absurdu się skończyło - dla Pana dobra" - dodał szef KPRP.

W rozmowie z Polsat News Bogucki ocenił, że "jest człowiekiem, który postępuje zgodnie z prawem". Z tego powodu - jak dodał - "nawet najgłupsze, tak jak to, wezwania, traktuje (tak), żeby się tam stawić, tylko że to jest strata czasu".

Jego zdaniem, takie działania to próba wykorzystywania prokuratury i służb do "bieżącej walki politycznej".

Szefernaker: Takie samo wezwanie otrzymali inni urzędnicy kancelarii prezydenta

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował na X, że tożsame wezwanie co Bogucki otrzymali w czwartek także "niektórzy urzędnicy kancelarii prezydenta". "Tusk z Żurkiem próbują sparaliżować prace zaplecza Prezydenta Karola Nawrockiego. Możemy Wam obiecać jedno, nie zastraszycie nas! Będziemy z jeszcze większą determinacją walczyć o lepszą Polskę" - oświadczył.