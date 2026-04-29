Otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie nieodebrania ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Takie wezwanie otrzymali także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP, co potwierdził szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
- Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo dotyczące ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania i niedopuszczenia czterech sędziów TK do orzekania.
"Właśnie otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta" - czytamy we wpisie na X szefa kancelarii prezydenta.