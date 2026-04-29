​Otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie nieodebrania ślubowania przez prezydenta Karola Nawrockiego od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego - poinformował w środę szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Takie wezwanie otrzymali także inni urzędnicy Kancelarii Prezydenta RP, co potwierdził szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

"Właśnie otrzymałem wezwanie w charakterze świadka w sprawie o pomocnictwo jak rozumiem do niedopełnienia obowiązku przyjęcia ślubowania przez Prezydenta" - czytamy we wpisie na X szefa kancelarii prezydenta.

Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. pracowników Kancelarii Prezydenta

W ubiegłym tygodniu w Prokuraturze Krajowej zostało wszczęte śledztwo w sprawie dotyczącej ułatwienia prezydentowi nieodebrania ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego i niedopuszczenia ich do orzekania w TK.

Według rzeczniczki Prokuratura Generalnego, prok. Anny Adamiak, podstawą do wszczęcia śledztwa było uzyskanie dowodów w ramach postępowania sprawdzającego, przeprowadzonego w związku z poleceniem PG Waldemara Żurka z 13 kwietnia b.r. oraz zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, złożonym przez sędziów TK Magdalenę Bentkowską i Dariusza Szostka.

Waldemar Żurek informował, że polecił prokuraturze wszczęcie postępowania karnego m.in. wobec pracowników Kancelarii Prezydenta RP, którzy doradzali prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, by nie odbierał ślubowań od wybranych przez Sejm sędziów TK. Ocenił, że prezydent, ale również urzędnicy, pracownicy i inni doradcy pracujący w jego kancelarii mogli dopuścić się niedopełnienia swoich obowiązków.

Bogucki: Żurek i spółka kompromitują się

"Żurek i spółka kompromitują się niemiłosiernie. Zwłaszcza, że z jednej strony twierdzą, iż skuteczne ślubowanie odbyło się "wobec Prezydenta" podczas błazenady w Sejmie (choć Prezydenta tam nie było), a z drugiej w postępowaniu karnym twierdzą, że Prezydent nie przyjął ślubowania" - napisał Bogucki. 

Szef kancelarii prezydenta zaapelowała do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. "Panie Żurek nie wiem czy Pan jeszcze może wrócić na grunt elementarnej logiki i uczciwości, ale życzę, żeby polityczne rozdwojenie jaźni, które wyrzuciło Pana tak daleko na orbitę amoku absurdu się skończyło - dla Pana dobra" - dodał szef KPRP.

W rozmowie z Polsat News Bogucki ocenił, że "jest człowiekiem, który postępuje zgodnie z prawem". Z tego powodu - jak dodał - "nawet najgłupsze, tak jak to, wezwania, traktuje (tak), żeby się tam stawić, tylko że to jest strata czasu". 

Jego zdaniem, takie działania to próba wykorzystywania prokuratury i służb do "bieżącej walki politycznej".

Szefernaker: Takie samo wezwanie otrzymali inni urzędnicy kancelarii prezydenta

Z kolei szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker poinformował na X, że tożsame wezwanie co Bogucki otrzymali w czwartek także "niektórzy urzędnicy kancelarii prezydenta". "Tusk z Żurkiem próbują sparaliżować prace zaplecza Prezydenta Karola Nawrockiego. Możemy Wam obiecać jedno, nie zastraszycie nas! Będziemy z jeszcze większą determinacją walczyć o lepszą Polskę" - oświadczył.

Dwoje wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent odebrał ślubowania - Magdalena Bentkowska i Dariusz Szostek - skierowali zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę wymiaru sprawiedliwości polegającego na nienawiązaniu stosunku służbowego z pozostałym czworgiem wybranych sędziów TK.

Prok. Adamiak potwierdziła, że wszczęte śledztwo dotyczy dwóch kwestii. Po pierwsze odnosi się do ułatwienia prezydentowi "niedopełnienia obowiązków polegających na nieodebraniu ślubowania od czterech sędziów TK (...) poprzez budowanie przekonania, że nieodebranie od nich ślubowania jest zasadne i zgodne z prawem". 

Po drugie, że postępowanie odnosi się do niedopełnieniu obowiązków przez wykonujących obowiązki w TK, a także m.in. "złośliwego i uporczywego naruszania praw pracowniczych" poprzez niezapewnienie czterem sędziom TK "warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu".

Zamieszanie wokół ślubowania sędziów Trybunału Konstytucyjnego

13 marca br. Sejm wybrał sześcioro sędziów TK - do tego momentu w TK na 15 stanowisk sędziowskich było 9 osób. Na zaproszenia prezydenta Karola Nawrockiego dwoje wybranych przez Sejm sędziów złożyło ślubowanie w Pałacu Prezydenckim. Przedstawiciele KPRP mówili, że sytuacja czworga pozostałych jest analizowana, gdyż według prezydenckiej kancelarii w Sejmie doszło do błędów.

9 kwietnia podczas uroczystości w sejmowej Sali Kolumnowej tych czworo sędziów złożyło ślubowanie z formułą, że robią to "wobec prezydenta", ślubowanie ponownie złożyło też dwoje sędziów TK, którzy już wcześniej zrobili to w obecności prezydenta. Następnie wszyscy przekazali pisemne roty ślubowań wobec prezydenta na biurze podawczym Kancelarii Prezydenta.

Dwoje sędziów, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, tego samego dnia objęło urzędy w TK. Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że cztery pozostałe osoby - Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska - nie objęły urzędów, bo wydarzenia w Sejmie z ich udziałem nie może uznać za ślubowanie "wobec prezydenta". Krystian Markiewicz poinformował, że on i troje pozostałych sędziów, złożyli pismo do prezesa TK go z wnioskiem o umożliwienie wykonywania im obowiązków służbowych. 

