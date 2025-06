"Uwaga! Jest wrażenie, że postkomuniści do spółki z liberalno-lewicowymi chcą przekręcić ostatnie, rozstrzygnięte już wybory prezydenckie w Polsce i odebrać nam wolność wyboru (...)" - napisał w poniedziałek prezydent Andrzej Duda. To pokłosie doniesień o ewentualnych nieprawidłowościach w niektórych komisjach wyborczych. Ostre słowa prezydenta wywołały falę komentarzy polityków praktycznie z każdej strony sceny politycznej. Riposty okazały się równie mocne, co wpis prezydenta. "To jest żart, a nie głowa państwa" - napisał jeden z polityków.