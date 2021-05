​Prawo i Sprawiedliwość wciąż cieszy się największym poparciem w Polsce - wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Znacząco traci Lewica, zyskują zaś Polska 2050 i Koalicja Obywatelska.

Lider Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty oraz politycy, samorządowcy i działacze Lewicy / Tomasz Waszczuk / PAP

Gdyby wybory do parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłaby w nich udział mniej niż połowa Polaków. Tylko 48,1 proc. deklaruje w naszym sondażu chęć zagłosowania. 49,5 proc. nie poszłoby na wybory.

Najwięcej badanych zadeklarowało poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości. Rządząca koalicja zdobyłaby 33,7 proc. głosów - w porównaniu z poprzednim badaniem, sprzed dwóch tygodni , to wzrost o 0,2 pkt proc.

Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Głos na tę formację deklaruje 22,7 proc. badanych. To wzrost poparcia o 0,8 pkt proc.

Sondaż dla RMF FM i "DGP" / RMF FM

Koalicja Obywatelska, która w poprzednim badaniu otrzymała najniższe poparcie w swojej historii, zanotowała wzrost o 0,9 pkt proc. Obecnie 13 proc. badanych deklaruje chęć oddania głosu na sojusz Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej.

Niewielki spadek notowań zaliczyła Konfederacja: głos chce oddać na nią 8,2 proc. badanych - 0,4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu.

Większy spadek poparcia zanotowała Lewica. Oddanie jej głosu zadeklarowało 8 proc. ankietowanych, co oznacza spadek notowań o 1,6 pkt proc.

Stabilne poparcie, które nie pozwala jednak na dostanie się do Sejmu, odnotowuje PSL-Koalicja Polska: może liczyć na głosy 4,3 proc. badanych. Próg w wyborach do Sejmu to 5 proc.

Sondaż United Surveys został przeprowadzony 25 maja na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).