W sprawie wyborów kopertowych powinna powstać komisja śledcza – przekonywała w Popołudniowej rozmowie w RMF FM Karolina Pawliczak. Posłanka Lewicy dodała również, że „należy się zastanowić nad konstruktywnym wotum nieufności”.

Będziemy o tym niebawem rozmawiać. Oczywiście jest kilka różnych wariantów, nad którymi należy się zastanowić - mówiła gość Marcina Zaborskiego pytana o to, w jaki sposób Lewica zareaguje na dzisiejsze informacje ws. działań Najwyższej Izby Kontroli.

Szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował we wtorek, że w związku z organizacją wyborów w trybie korespondencyjnym zarządzonych na 10 maja 2020 r. NIK skieruje do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego, szefa KPRM Michała Dworczyka, szefa MAP Jacka Sasina oraz szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

Jak tłumaczy posłanka, wariantów może być kilka. To jest i komisja śledcza, która może powinna zbadać tę sprawę. Oczywiście ministrowie [których dotyczy zawiadomienie przyp. RMF FM] powinni być odwołani. A być może nawet należy zastanowić się nad konstruktywnym wotum nieufności - przekonywała.

"Kobieta i mężczyzna może być dobrym premierem. Najważniejsza jest merytoryka"

Marcin Zaborski przypomniał, że podczas niedzielnej konferencji Lewica przedstawiła swój pakiet rozwiązań po epidemii - "Recepta dla Polski" . Wszystkie punkty były przedstawione przez kobiety. Czy to oznacza, że w lewicowym rządzie kandydatem na premiera będzie kobieta? Myślę, że i kobieta i mężczyzna może być dobrym premierem. Najważniejsza jest merytoryka - przekonywała Pawliczak. Jak dodała, posłanki, które przedstawiały poszczególne segmenty "Recepty dla Polski", to specjalistki w tych dziedzinach. Merytoryczne kobiety, które zajmują się danymi obszarami. My nie musimy pokazywać, że kobiety są ważne. One po prostu są ważne - dodała





