Radosław Sikorski poinformował o ważnej zmianie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Nowym wiceministrem ma być poseł KO Marcin Bosacki.

Szef MSZ Radosław Sikorski / RALF HIRSCHBERGER / PAP/EPA

Radosław Sikorski powiedział w TVN24, że kolejnym wiceministrem w MSZ zostanie już od jutra poseł Marcin Bosacki.

Było siedmiu (wiceministrów - red.), w tej chwili jest sześciu, więc jeżeli nawet będzie znowu siedmiu, to to jest powrót do normy - mówił Sikorski, pytany o rekonstrukcję rządu.

Marcin Bosacki to poseł Koalicji Obywatelskiej, były rzecznik MSZ, były ambasador w Kanadzie i korespondent w USA.

Był również senatorem X kadencji i przewodniczącym klubu KO w Senacie.