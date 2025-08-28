Szef MSZ Radosław Sikorski odniósł się w czwartek do złożonej przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera interpelacji w sprawie funkcjonowania Karty Polaka, a także ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa. Minister zadeklarował, że resort dyplomacji prowadzi pracę nad projektem nowelizacji ustawy.
Polityk Konfederacji o złożeniu interpelacji poinformował w czwartek w serwisie X.
"Złożyłem interpelację do Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego w sprawie funkcjonowania Karty Polaka oraz ryzyka nadużyć w kontekście polityki migracyjnej państwa. Karta Polaka miała być narzędziem wsparcia dla osób, które bez własnej winy znalazły się poza granicami Polski po II Wojnie Światowej. Tymczasem dziś coraz częściej staje się szybką ścieżką do obywatelstwa, świadczeń socjalnych czy darmowej edukacji - także dla osób, które z Polską nie mają wiele wspólnego" - napisał Wipler.