Co gorsza - jak podkreślił - "pojawiają się sygnały o poradnikach w internecie, rankingach konsulatów i fałszywych dokumentach, które mają ułatwiać uzyskanie Karty".

Polityk Konfederacji przekonywał, że trzeba jasno ustalić, czy państwo kontroluje ten proces i czy ma narzędzia, aby powstrzymać nadużycia. "Pytam Ministra o konkrety. Bo Karta Polaka miała być dowodem więzi z Polską - a nie biletem wstępu do systemu socjalnego" - wyjaśnił Wipler.

Sikorski odpowiada Wiplerowi

Do sprawy szybko odniósł się w mediach społecznościowych szef polskiej dyplomacji. "Problem jest realny i dlatego już pracujemy nad nowelizacją ustawy" - zadeklarował.

Zapewnił, że MSZ - jak się wyraził - "likwiduje odziedziczone patologie w polityce migracyjnej".