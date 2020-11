Dodatkowe posiedzenie Sejmu w przyszłym tygodniu zapowiada jego wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Chodzi przede wszystkim o wprowadzenie w życie przepisów, dzięki którym niedziela 6 grudnia stałaby się niedzielą handlową. Jak wynika z zapowiedzi Terleckiego, sprawą posłowie zajmą się najprawdopodobniej… 4 grudnia.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński (z przodu) i wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki na sali posiedzeń Sejmu / Rafał Guz / PAP

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami o ograniczeniu handlu w niedziele, w grudniu tego roku sklepy mogą być otwarte w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie, czyli 13 i 20 grudnia.

W piątkowy wieczór Sejm uchwalił jednak nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, która zakłada m.in., że 6 grudnia również będzie niedzielą handlową.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono: "Okres przedświąteczny, zwłaszcza przed Świętami Bożego Narodzenia, jest okresem, w którym liczba klientów dokonujących zakupów jest znaczna. Aby rozłożyć ten proces w czasie, a tym samym zmniejszyć liczbę klientów robiących zakupy w tym samym czasie, zasadne jest wprowadzenie dodatkowej niedzieli handlowej w dniu 6 grudnia 2020 r. Z jednej strony umożliwi to zachowanie ograniczeń sanitarnych w związku z trwającą epidemią, a z drugiej strony będzie miało pozytywny wpływ na przedsiębiorców, przyczyniając się do poprawy ich sytuacji finansowej".

Senat zajmie się projektem najwcześniej 2 grudnia

Z Sejmu nowela musi trafić do Senatu, który dzisiaj - po przegłosowaniu kilkuset poprawek do ustawy wprowadzającej tzw. tarczę 6.0 - przerwał obrady. Do pracy wróci w środę 2 grudnia - i wtedy najwcześniej będzie mógł zająć się projektem ws. 6 grudnia.

Jak zaznaczono na senackich stronach: "Możliwe jest uzupełnienie porządku obrad (2 i 3 grudnia - przyp. RMF) o ustawy uchwalone na posiedzeniu Sejmu, m.in. o ustawę umożliwiającą handel w niedzielę 6 grudnia".

Ryszard Terlecki: "Niezbędne będzie zwołanie Sejmu w piątek"

W tej sytuacji wicemarszałek Sejmu i szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział na przyszły tydzień - najprawdopodobniej piątek - zwołanie dodatkowego posiedzenia izby niższej.

"Senat przerwał obrady, podejmie je w środę, co będzie oznaczało, że niezbędne będzie zwołanie Sejmu w piątek, żeby przede wszystkim tą ustawę o pracy (sklepów - przyp. RMF) w niedzielę 6 grudnia można było wprowadzić w życie" - powiedział Terlecki dziennikarzom.

"Zakończymy dziś obrady Sejmu, a podejmiemy je na nowo najprawdopodobniej w piątek" - dodał, wyjaśniając, że będzie to już następne posiedzenie izby.