Lech Wałęsa zamierza uczestniczyć w marszu 4 czerwca, organizowanym przez Donalda Tuska przeciwko „drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu”. Swoje plany zadeklarował na antenie RMF FM. W marszu nie wezmą natomiast udziału Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. „Kiedyś do tego dorosną” – skomentował były prezydent. Lecha Wałęsa oświadczył też, że popiera Donalda Tuska. „To jest najlepszy polityk, jakiego Polska posiada dzisiaj” – powiedział gość Krzysztofa Berendy w Rozmowie w południe w RMF FM. O obecności Włodzimierza Czarzastego na marszu 4 czerwca Wałęsa powiedział: „Należy w niektórych przypadkach iść w tym samym kierunku”. Byłego prezydenta nie razi „czerwony rodowód” polityka Nowej Lewicy.

Wideo youtube

Opozycja w koalicji z Konfederacją? Wałęsa: Trzeba wszystko zrobić, żeby PiS odsunąć od władzy

"Trzy czwarte rzeczy, które głoszą, mi się nie podobają. Trudno tu wyliczać" - powiedział Lech Wałęsa, komentując program Konfederacji. Co zatem mu się podoba? "Że istnieją i próbują coś robić" - odpowiedział.

Sondaż wskazują jednak, że opozycja być może będzie zmuszona wejść w koalicję z tym ugrupowaniem po wyborach. "Trzeba rozważać wszystkie możliwości" - odparł gość Rozmowy w południe w RMF FM. "Problem dziś polega na tym, że trzeba wszystko zrobić, żeby PiS odsunąć od władzy, bo to są najwięksi szkodnicy w historii Polski" - kontynuował.

Wałęsa o Tusku: Może być i prezydentem, i premierem

W dalszej części rozmowy powrócił temat Donalda Tuska, którego chwilę wcześniej Wałęsa nazwał "najlepszym politykiem". "Może być i prezydentem, i premierem" - powiedział nasz gość. Nie przeszkadza mu liberalne podejście Platformy Obywatelskiej. "Żeby wygrywać, trzeba uwzględniać poparcie społeczne. Ponieważ społeczeństwo jest takie, jakie jest, to próbują z tym społeczeństwem rozmawiać. To jest konieczność wyższa" - mówił o politykach PO.

Jakie zatem Lech Wałęsa ma poglądy na temat dopuszczalności aborcji do 12. tygodnia ciąży? "Jestem starym człowiekiem, mnie to nie dotyczy. Nie wchodzę w takie tematy" - oświadczył.

Związki partnerskie, także homoseksualne? "Wszystko, co ludzie tworzą, należy popierać, tylko żeby byli na odpowiednim miejscu i żeby nie mówili, że są rodziną, bo rodzina to mężczyzna i kobieta" - odpowiedział były prezydent.

Co z poruszanym przez PO tematem odpowiedzialności papieża Jana Pawła II za rozrost pedofilii w Kościele? "Cała ta dyskusja mnie śmieszy. Papież jako polityk musiał mierzyć siły na zamiary. Miał dwóch wielkich wrogów: komunizm i grzeszników w środku Kościoła. Jako sprytny polityk przeliczył, jakie ma szanse, żeby to oczyścić. Okazuje się, że rozwaliłby Kościół, nic by nie wygrał, byłby pokonany" - tak Lech Wałęsa interpretuje działania papieża-Polaka w dziedzinie pedofilii wśród księży.

Wkrótce więcej na ten temat.