11 listopada to wyjątkowa data, jedno z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i ładunku historycznej pamięci - mówił prezydent Andrzej Duda. W Belwederze odbyła się uroczystość wręczenia nominacji generalskich w Belwederze.

Prezydent RP Andrzej Duda (L) bierze udział we wręczeniu awansów generalskich w Belwederze w Warszawie / Radek Pietruszka / PAP

Prezydent podkreślił, że 11 listopada "to w każdym roku wyjątkowa data". Od tamtego pamiętnego 1918 roku, kiedy przyjmujemy, że Polska odzyskała niepodległość przez przekazanie zwierzchnictwa nad wojskiem brygadierowi wtedy jeszcze, Józefowi Piłsudskiemu, późniejszemu Marszałkowi Rzeczypospolitej, to święto było ważne i było obchodzone zawsze, nawet wtedy, gdy nie wolno było go obchodzić przez wiele lat - powiedział Andrzej Duda.

Zaznaczył, że dziś jest ono oficjalnie w kalendarzu "jednym z najważniejszych, symbolicznych wydarzeń w roku o niezwykłym ładunku patriotycznym i ładunku historycznej pamięci".



Śmiało można powiedzieć, że tamci zwycięzcy, którzy nie tylko odzyskali dla nas wszystkich Rzeczpospolitą, ale którzy także potrafili ją w trudnych momentach obronić, do dziś są wzorcem dla wszystkich polskich żołnierzy, dla polskich funkcjonariuszy i nie waham się powiedzieć - dla wszystkich Polaków - podkreślił.

Prezydent wręczył nominacje generalskie

W tym roku Andrzej Duda awansował pięciu oficerów wojska, w tym dowódcę WOT, oraz czterech oficerów Straży Granicznej.





Na stopień generała broni został mianowany dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła. Na pierwszy generalski stopień - generała brygady Wojska Polskiego - mianowani zostali czterej pułkownicy: Dowódca 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie Roman Łytkowski, Dowódca 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie płk pil. Grzegorz Ślusarz; zastępca dowódcy dywizji-szef sztabu 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Wojciech Ziółkowski oraz dowódca Garnizonu Warszawa płk Tomasz Dominikowski.



Na stopień generała brygady Straży Granicznej zostali mianowani: komendant Śląskiego Oddziału SG płk SG Adam Jopek, komendant Karpackiego Oddziału SG płk SG Stanisław Laciuga, komendant Bieszczadzkiego Oddziału SG płk SG Andrzej Popko i komendant Podlaskiego Oddziału SG płk SG Andrzej Jakubaszek.



Ponadto postanowieniem prezydenta RP - za wybitne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, za osiągnięcia w działalności organizacyjnej odznaczeni zostali: Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski - gen. dywizji Andrzej Marek Laudowicz; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski - gen. broni Tomasz Krzysztof Piotrowski.