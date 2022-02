"Nie czekając na finał, ruszamy z projektami zapisanymi w Krajowym Planie Odbudowy, będziemy je na razie finansowali ze środków krajowych" - wskazał na łamach "Sieci" premier Mateusz Morawiecki. "Nikt nas pistoletem przystawionym do głowy nie będzie przymuszał do zmian, ale jesteśmy stale gotowi do kompromisu" – dodał.

REKLAMA