Michał Kobosko, były przewodniczący i wiceszef Polski 2050, poinformował o rezygnacji z członkostwa w partii Szymona Hołowni. Jako główny powód wskazał uchwałę Rady Krajowej zamrażającą zmiany personalne w ugrupowaniu do marca 2026 roku, co określił jako próbę wprowadzenia "dyktatury". Niedługo później podobną decyzję ogłosiła kolejna członkini Polski 2050.

W poniedziałkowym oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej Michał Kobosko poinformował o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni. 

Europoseł podkreślił, że decyzja ta jest efektem uchwały przyjętej przez Radę Krajową ugrupowania, która zamraża wszelkie zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca 2026 roku.

Kobosko nie krył rozczarowania decyzją władz partii.

"Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury" - napisał w oświadczeniu. Podziękował również wszystkim osobom, z którymi współtworzył Polskę 2050, podkreślając ich zaangażowanie i troskę o dobro kraju.

Były wiceszef Polski 2050 zapowiedział, że nadal będzie aktywny w Parlamencie Europejskim. Zaznaczył, że Polska potrzebuje partii środka, wolnej od ideologicznego zacietrzewienia i nastawionej na rozwój. "Na rzecz takich inicjatyw jestem zdecydowany nadal działać" - podkreślił Michał Kobosko.

Anna Radwan-Röhrenschef także odchodzi

"Nie odnajduję się w miejscu, gdzie merytoryczną polityczną debatę zastąpiły niedemokratyczne i nietransparentne decyzje. Dziękuję koleżankom i kolegom z Polski 2050 za kilka lat dobrej współpracy" - napisała w poniedziałek na X Anna Radwan-Röhrenschef w krótkim oświadczeniu, ogłaszając decyzję o odejściu z partii Hołownii.

Radwan-Röhrenschef dołączyła do Polski 2050 w 2021 roku. W latach 2024-2025 była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.