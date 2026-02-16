Michał Kobosko, były przewodniczący i wiceszef Polski 2050, poinformował o rezygnacji z członkostwa w partii Szymona Hołowni. Jako główny powód wskazał uchwałę Rady Krajowej zamrażającą zmiany personalne w ugrupowaniu do marca 2026 roku, co określił jako próbę wprowadzenia "dyktatury". Niedługo później podobną decyzję ogłosiła kolejna członkini Polski 2050.

Michał Kobosko i Anna Radwan-Röhrenschef odchodzą z Polski 2050 / Adam Burakowski/Jakub Kaminski/East News / East News

W poniedziałkowym oświadczeniu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej Michał Kobosko poinformował o rezygnacji z członkostwa w partii Polska 2050 Szymona Hołowni.

Europoseł podkreślił, że decyzja ta jest efektem uchwały przyjętej przez Radę Krajową ugrupowania, która zamraża wszelkie zmiany personalne w klubie parlamentarnym i partii do 21 marca 2026 roku.

Kobosko nie krył rozczarowania decyzją władz partii.

"Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury" - napisał w oświadczeniu. Podziękował również wszystkim osobom, z którymi współtworzył Polskę 2050, podkreślając ich zaangażowanie i troskę o dobro kraju.