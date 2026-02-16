​Samochód dostawczy spłonął na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Łagów w Łódzkiem. Między węzłami Skierniewice i Łowicz zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Poznania.

Spalony dostawczak na A2 / fot. Alarmowy Łowicz / Facebook / Alarmowy Łowicz / Facebook

Na miejscu wypadku trwa akcja ratunkowa. Policja wyznaczyła objazd od węzła Skierniewice na DK70.

Do pożaru doszło ok. godz. 16 na autostradzie A2 na wysokości miejscowości Łagów (woj. łódzkie). To kilka kilometrów za węzłem Skierniewice. O zablokowaniu ruchu na autostradzie od węzła Skierniewice w kierunku Łodzi i Poznania poinformowała GDDKiA w Łodzi.

O akcji ratowniczej na autostradzie poinformował też portal Alarmowy Łowicz.

"Pożar samochodu dostawczego typu bus. Kierowca zdołał bezpiecznie opuścić pojazd. Auto przewoziło ładunek elektroniki/sprzętu medycznego. Spłonęło doszczętnie" - przekazał Alarmowy Łowicz na swoim profilu na platformie społecznościowej. Dodał, że na miejscu zdarzenia pracują cztery zastępy straży pożarnej - PSP z Łowicza i strażacy z OSP Łyszkowice i OSP Czatolin.

Według GDDKiA utrudnienia na autostradzie w tym miejscu mogą występować do godz. 18.30.