Ciężarówka przewróciła się na drodze ekspresowej S8 w pobliżu miejscowości Kolonia Dobrosław w Łódzkiem. Jedna osoba została ranna - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga została zablokowana w kierunku Wrocławia. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Do wypadku doszło około godziny 17:00 w poniedziałek na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Na odcinku między węzłami Złoczew i Wieluń - w pobliżu miejscowości Kolonia Dobrosław - przewróciła się ciężarówka. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.
Droga została zablokowana w kierunku Wrocławia. Na węźle Złoczew wytyczono objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 20.
Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
