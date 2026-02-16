​Ciężarówka przewróciła się na drodze ekspresowej S8 w pobliżu miejscowości Kolonia Dobrosław w Łódzkiem. Jedna osoba została ranna - przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Droga została zablokowana w kierunku Wrocławia. Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Ciężarówka przewróciła się na S8. Zdjęcie nadesłane przez Słuchacza / Gorąca Linia RMF FM

Do wypadku doszło około godziny 17:00 w poniedziałek na drodze ekspresowej S8 w Łódzkiem. Na odcinku między węzłami Złoczew i Wieluń - w pobliżu miejscowości Kolonia Dobrosław - przewróciła się ciężarówka. W wyniku wypadku jedna osoba została ranna.

Droga została zablokowana w kierunku Wrocławia. Na węźle Złoczew wytyczono objazdy. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 20.

Zgłoszenie w tej sprawie otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.