Ambasada Polski w Moskwie wydała komunikat, w którym odradza wszelkie podróże do Rosji i apeluje do Polaków przebywających w tym kraju o jak najszybsze opuszczenie jego terytorium. Powodem są rosnące napięcia na linii Warszawa-Moskwa oraz ograniczone możliwości udzielania pomocy konsularnej.

/ Shutterstock

Ambasada Polski w Moskwie wydała ostrzeżenie dotyczące podróży do Rosji.

Polacy przebywający w Rosji powinni rozważyć natychmiastowy wyjazd.

Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

W związku z narastającym napięciem między Polską a Rosją, ambasada RP w Moskwie wystosowała specjalny komunikat. Władze podkreślają, że obecna sytuacja międzynarodowa, w tym wojna w Ukrainie oraz oficjalne uznanie Polski przez Rosję za państwo nieprzyjazne, znacząco zwiększają ryzyko dla obywateli polskich przebywających na terenie Federacji Rosyjskiej.

Ograniczone możliwości pomocy konsularnej

Ambasada informuje, że z powodu postępującej redukcji personelu dyplomatyczno-konsularnego, możliwości udzielania bezpośredniej pomocy Polakom w Rosji są coraz bardziej ograniczone. W praktyce oznacza to, że w przypadku kryzysu, nagłego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa lub zamknięcia granic, ewakuacja i wsparcie ze strony polskich służb konsularnych mogą być znacznie utrudnione lub wręcz niemożliwe.

W oficjalnym komunikacie podkreślono, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże do Rosji. Osoby, które już przebywają na terenie tego kraju, powinny rozważyć jak najszybszy wyjazd, korzystając z dostępnych środków transportu. Ambasada apeluje o śledzenie bieżących informacji i pozostawanie w kontakcie z placówką dyplomatyczną.