Jak będzie wyglądać współpraca rządu Donalda Tuska z prezydentem Karolem Nawrockim? Z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że Polacy widzą ją w czarnych barwach. Zdaniem 37 proc. badanych obie strony będą miały niewielką chęć współdziałania.

Premier Donald Tusk / SERGEI GAPON/AFP / East News

Rząd Donalda Tuska i prezydent Karol Nawrocki będą równie niechętni do współpracy - uważa 37 proc. badanych w sondażu Opinia24 dla RMF FM.

18 proc. badanych myśli, że rząd będzie bardziej skłonny do współpracy, a 19 proc. - że prezydent.

Sceptyczne nastawienie do kwestii współpracy rządu i prezydenta łączy wyborców niezależnie od miejsca zamieszkania

Uczestnikom badania Opinia24 dla RMF FM zadano pytanie: "Z której strony, Pana/i zdaniem, będzie większa gotowość na współpracę pomiędzy rządem Donalda Tuska a prezydentem Karolem Nawrockim?".

18 proc. respondentów stwierdziło, że większą gotowość do współpracy będzie miał rząd. 19 proc. postawiło na prezydenta.

Największa grupa badanych - 37 proc. - oceniła, że gotowość do współpracy pomiędzy rządem a prezydentem będzie równie mała z obu stron.

5 proc. respondentów ma bardzo optymistyczną wizję kooperacji prezydenta i rządu. Ich zdaniem gotowość do współpracy będzie równie duża z obu stron.

Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało aż 21 proc. badanych.

Polacy nie wierzą w porozumienie ponad podziałami?

Odpowiedzi w podziale na grupy wiekowe, wykształcenie i miejsce zamieszkania / Opinia24 dla RMF FM /

Przekonanie o tym, że zarówno rząd, jak i prezydent mają niewielką wolę współpracy, wyraża 35 proc. mężczyzn i 39 proc. kobiet. Taka odpowiedź zyskała też najwięcej wskazań we wszystkich grupach wiekowych. Najbardziej krytyczni są najmłodsi respondenci (18-29 lat) - 45 proc. z nich wybrało właśnie tę opcję.

Co ciekawe, sceptyczne nastawienie do kwestii współpracy rządu i prezydenta łączy wyborców niezależnie od miejsca zamieszkania. Wyraża je 41 proc. osób z miast, które mają 100-500 tys. mieszkańców i 40 proc. badanych żyjących na wsi.

Nieco lepiej jest w największych miastach (30 proc. wskazań). Jednak nawet tam ta odpowiedź wygrywa (przy 27 proc. wskazań na większą chęć współpracy ze strony rządu).

Prezydent elekt Karol Nawrocki / WOJTEK RADWANSKI/AFP / East News

Na kogo stawiają wyborcy poszczególnych partii?

Jak na pytanie o współpracę rządu i prezydenta odpowiadają wyborcy partii cieszących się największym poparciem?

Niemal połowa elektoratu Prawa i Sprawiedliwości (45 proc.) twierdzi, że to popierany przez to ugrupowanie w czasie kampanii (choć nazywany kandydatem obywatelskim) Karol Nawrocki będzie bardziej nastawiony na współpracę.

46 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej jest zdania, że to rząd Donalda Tuska wykaże większą wolę współdziałania z nowym lokatorem Pałacu Prezydenckiego. Co ciekawe, 41 proc. głosujących na KO twierdzi, że obie strony będą miały niewielką chęć do kooperacji.

Wyborcy poszczególnych partii o współpracy rządu i prezydenta / Opinia24 dla RMF FM /

Jak na współpracę rządu Tuska i prezydenta Nawrockiego patrzą sympatycy Konfederacji? Niemal połowa (47 proc.) widzi po obu stronach niewielką wolę do dialogu. Z kolei 26 proc. stawia w tej kwestii na prezydenta, a tylko 11 proc. - na rząd.

Badanie Opinia24 dla RMF FM zostało przeprowadzone w dniach 9-12 czerwca. Wzięły w nim udział 1003 pełnoletnie osoby.

Badanie zostało zrealizowane techniką mixed-mode: wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo - CATI oraz wywiadów internetowych (CAWI).