​Rafał Trzaskowski nie jest już liderem w sondażu zaufania IBRiS dla Onetu. Niespodziewanie zastąpił go polityk, który do tej pory nie był w ogóle ujmowany w zestawieniu. To były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Bardzo duży wzrost zaufania zanotował Sławomir Mentzen.

Aleksander Kwaśniewski, Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen. / Jarek Praszkiewicz, Leszek Szymański / PAP Nowym liderem rankingu zaufania IBRIS dla Onetu został Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 44,4 proc. To jego debiut na tej liście.

Rafał Trzaskowski, dotychczasowy lider, spadł na drugie miejsce.

Sławomir Mentzen odnotował spory wzrost zaufania aż o 11,3 pkt proc., zajmując siódme miejsce.

Na czele rankingu IBRIS dla Onetu jest debiutujący w nim Aleksander Kwaśniewski z wynikiem 44,4 proc. zaufania (16 proc. zdecydowanie ufa, 28,4 proc. raczej ufa). Negatywne zdanie o byłym prezydencie ma 33,9 proc., a neutralne 21,7 proc. badanych. Tuż za nim znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 43,6 proc. (18,7 proc. zdecydowanie ufa, 24,9 proc. raczej ufa). Prezydent Warszawy liderem tego zestawienia był od grudnia 2024 roku. W najnowszym rankingu zanotował spadek zaufania aż o 6,4 pkt proc. w porównaniu z badaniem przeprowadzonym pod koniec kwietnia. Nie ufa mu 48,1 proc., a neutralnie wypowiada się o nim 8,3 proc. ankietowanych.

głosów: 286 Ostatnie miejsce na podium zajął Andrzej Duda, który zanotował w stosunku do poprzedniego nadania wzrost aż o 6,2 punktu - do 40 proc. Kończącemu druga kadencję prezydentowi nie ufa 40,9 proc., a obojętny pozostaje dla 19,1 proc. respondentów. Na czwartym miejscu znalazł się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski (39 proc. zaufania). Za nim Karol Nawrocki, do którego zaufanie deklaruje 37,4 proc. osób (wzrost o 1,6 pkt proc.). Bardzo duży wzrost, bo aż o 11,3 pkt proc., odnotował lider Konfederacji Sławomir Mentzen, który z wynikiem 35,1 proc. uplasował się na siódmym miejscu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zajmuje w tym zestawieniu 15. miejsce z wynikiem 26,8 proc. (strata 6,8 pkt proc. w porównaniu z kwietniowym badaniem). Wyżej od niego są m.in. Krzysztof Bosak (30,4 proc.), byli prezydenci Lech Wałęsa (28,1 proc.) i Bronisław Komorowski (27,3 proc.), a także Adrian Zandberg (27,1 proc.), który odnotował wzrost zaufania o 9,2 pkt proc. Najmniej badani ufają natomiast Jarosławowi Kaczyńskiemu (59,6 proc.), Szymonowi Hołowni (57,4 proc.) i Donaldowi Tuskowi (55,8 proc.). Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS w dniach 3-7 czerwca 2025 r. na ogólnopolskiej próbie 1,1 tys. osób. Sondaż realizowano metodą telefoniczną, wykorzystując standaryzowane wywiady kwestionariuszowe wspomagane komputerowo (CATI).