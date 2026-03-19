​"To nie jest prosta sprawa, ale kropla drąży skałę. Zarówno nasze MSZ, jak i służby specjalne cały czas pracują, aby wyciągnąć Andrzeja Poczobuta z białoruskiej niewoli. Jestem przekonany, że prędzej czy później, uda się to zrobić" - powiedział w czwartek szef MSWiA Marcin Kierwiński, komentując sprawę więzionego przez reżim Alaksandra Łukaszenki polskiego dziennikarza pochodzącego z Białorusi. W czwartek reżim w Mińsku zwrócił wolność 235 osobom.

Andrzej Poczobut od kilku lat jest więziony przez białoruski reżim / Paweł Wodzynski, LEONID SHCHEGLOV / East News

Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, John Coale po spotkaniu z białoruskim przywódcą Alaksandrem Łukaszenką przekazał, że w czwartek na Białorusi zwolnionych zostało 235 więźniów. W zamian Stany Zjednoczone zniosły część sankcji wobec Mińska.

Poczobut pozostaje w rękach Łukaszenki?

Według portalu Nasza Niwa wśród zwolnionych znalazła się dziennikarka TV Biełsat Kaciaryna Andrejewa, nie było natomiast dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta, wtrąconego do kolonii karnej na osiem lat.

Szef MSWiA był pytany w TVP Info, jakie są szanse, że Poczobut wyjdzie z więzienia i jakie są starania Polski, by stało się to możliwe. Ta wymiana (250 więźniów) jest realizowana przez naszych partnerów amerykańskich i jesteśmy w stałym kontakcie z partnerami amerykańskimi w tym zakresie. I to tyle, co możemy powiedzieć na temat tej wymiany - powiedział Kierwiński.

Dodał, że "zarówno nasze MSZ, jak i służby specjalne, pracują cały czas, aby Andrzeja Poczobuta wyciągnąć z tej białoruskiej niewoli". Wiemy doskonale, że nie jest to sprawa prosta, ale kropla drąży skałę, ja jestem przekonany, że prędzej czy później uda się to zrobić - podkreślił.

Kim jest Andrzej Poczobut?

Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut został zatrzymany 25 marca 2021 r. Władze białoruskie przypisały jego działaniom - polegającym na kultywowaniu polskości i publikowaniu artykułów w mediach - znamiona "rehabilitacji nazizmu".

Aktywistę długo przetrzymywano w areszcie - najpierw w Żodzinie i w Mińsku, a potem w Grodnie, gdzie po zakończeniu "śledztwa" oczekiwał na "proces". Proces rozpoczął się 16 stycznia 2023 r., a 8 lutego 2023 r. zapadł wyrok ośmiu lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Poczobut został osadzony w Nowopołocku, który ma opinię jednego z najgorszych więzień na Białorusi. Apelacja została odrzucona przez białoruski Sąd Najwyższy.

Ambasada USA: Białoruś zwolniła 235 więźniów

Wśród zwolnionych w czwartek więźniów politycznych Nasza Niwa wymieniła też m.in. Mikitę Załataroua, którego skazano w 2021 r., gdy miał 16 lat, na 5 lat kolonii poprawczej za udział w "masowych zamieszkach", a także Siarhieja Mauszuka, skazanego na 6,5 roku pozbawienia wolności za udział w protestach w Pińsku na południu kraju, i anarchistę Pawła Szpietnego, skazanego na 6 lat za "działania rewolucyjne", a potem jeszcze na 2 lata.

Ambasada USA na Litwie podała, że 235 zwolnionych osób odzyskało wolność w kraju, natomiast piętnaście zostało wywiezionych z Białorusi.

Grupa zwolnionych w czwartek więźniów politycznych jest kolejną, która odzyskała wolność na Białorusi w ciągu ostatnich miesięcy. 5 marca Łukaszenka podpisał dekret o ułaskawieniu 18 osób, w tym 15 więźniów politycznych, a 19 lutego został zwolniony czołowy białoruski opozycjonista Mikoła Statkiewicz.