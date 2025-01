"Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam" - napisała w mediach społecznościowych Barbara Nowacka, odnosząc się do swoich słów o "polskich nazistach". Poniedziałkowa wypowiedź minister edukacji narodowej wywołała burzę w sieci.

Barbara Nowacka / Marcin Obara / PAP

W poniedziałek Barbara Nowacka wzięła udział w międzynarodowej konferencji "My jesteśmy pamięcią. Nauczanie historii to nauka rozmowy" zorganizowanej w 80. rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

Podczas swojego wystąpienia minister edukacji powiedziała m.in., że "na terenie okupowanym przez Niemcy polscy naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady".

Słowa szefowej resortu edukacji wywołały burzę w sieci. Krytycznie do wypowiedzi Nowackiej odnieśli się m.in. politycy Prawa i Sprawiedliwości. "Odrażająca wypowiedź B. Nowackiej na międzynarodowej konferencji o 'polskich nazistach'!" - napisał na platformie X Rafał Bochenek.

"Podczas, gdy Polacy walczą o prawdę historyczną, domagają się międzynarodowego zadośćuczynienia krzywd doznanych m.in.: ludobójstwem, którego także byli ofiarami w niemieckich obozach zagłady Auschwitz-Birkenau, ministrowie rządu Tuska Szkodzą Polskiej Sprawie" - dodał poseł PiS.

Mariusz Błaszczak na antenie Polsat News stwierdził natomiast, że Barbara Nowacka powinna podać się do dymisji. Albo to zrobi, albo rozważymy wniosek o jej odwołanie. To dyskwalifikujące! - powiedział.

Oburzenie wystąpieniem minister edukacji narodowej wyraził również wiceprezes PiS Michał Wójcik. Polityk w Porannej rozmowie w RMF FM zażądał od szefowej MEN przeprosin. Pani minister zrobiła błąd. (...) Powinna wyjść i powiedzieć: "bardzo przepraszam". Jesteśmy szczególnie wrażliwym narodem na tego typu słowa, zdania - zauważył.

"Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam"

Jeszcze w poniedziałek po konferencji, na której Barbara Nowacka powiedziała o "polskich nazistach", głos w sprawie zabrało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Resort wskazał, że Nowacka "wyraźnie przejęzyczyła się".

"Docelowa wypowiedź na podstawie przygotowanego fragmentu wystąpienia miała brzmieć: 'Na terenie okupowanej przez Niemcy Polski, naziści zbudowali obozy, które były obozami pracy, a potem stały się obozami masowej zagłady'" - przekazało PAP ministerstwo.

Finalnie - we wtorek rano - za swoją wypowiedź przeprosiła sama Nowacka. "Oczywiste jest, że obozy zbudowali Niemcy, a polskich nazistów nie było. I jest to prawda historyczna. Również o tym wielokrotnie mówiłam w trakcie wystąpienia na konferencji w Krakowie. Za oczywiste przejęzyczenie przepraszam" - napisała na platformie X.