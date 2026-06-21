Prawo i Sprawiedliwość zgłosi Adama Borowskiego jako kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zapowiedział to prezes tej partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Paweł Supernak / PAP

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My staniemy na głowie albo nawet, jak to się mówi, na uszach, żeby w tym rozsypującym się układzie w Sejmie jednak miał jakąś szansę, gorzej będzie z Senatem - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z TV Republika. Jego zdaniem Polacy byliby "dużo bezpieczniejsi niż dzisiaj", gdyby Borowski został Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

Urodzony w 1955 roku Adam Borowski to działacz opozycji demokratycznej, represjonowany przez aparat bezpieczeństwa PRL.

Za działalność na rzecz przemian demokratycznych w Polsce Borowski został odznaczony w 2006 roku przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W III RP Borowski jest związany ze środowiskiem PiS. To szef warszawskiego klubu "Gazety Polskiej".

Wybór nowego RPO coraz bliżej

Adam Borowski / Leszek Szymański / PAP

Pięcioletnia kadencja obecnego RPO, prof. Marcina Wiącka, który objął urząd w 2021 roku, kończy się 23 lipca. Termin zgłaszania kandydatur na jego następcę upływa 23 czerwca.

Klub Koalicji Obywatelskiej rozpoczął zbieranie podpisów pod listą poparcia dla kandydatury mec. Sylwii Gregorczyk-Abram.

Zgodnie z ustawą o RPO rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Ta sama osoba nie może być rzecznikiem więcej niż przez dwie kadencje.

