Kraje członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy, który opiewa na ponad 35 miliardów euro. Pieniądze nie popłyną do Polski od razu. Najpierw polskie władze muszą wynegocjować warunki realizacji tzw. kamieni milowych. Największe kontrowersje budzi reforma sądownictwa. Na pytanie, czy Komisja Europejska powinna wypłacić Polsce środki bez względu na stan praworządności, odpowiedzieli ankietowani sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”.

Zobowiązania zawarte w pierwszych kamieniach milowych dotyczą likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Gwarancja ich wykonania musi się znaleźć we wniosku o przekazanie pierwszej transzy środków na Krajowy Plan Odbudowy. Wypłata funduszy zależy od oceny Komisji Europejskiej.

United Surveys w sondażu dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" zapytał "czy Komisja Europejska powinna zacząć wypłacać Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, nawet jeśli będzie miała wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce?".

Ponad 60 proc. ankietowanych uważa, że wypłata środków powinna zacząć się bez względu na ocenę stanu praworządności w Polsce. W tym 41,2 proc. badanych odpowiedziało, że "zdecydowanie tak", a 21,4 proc., że "raczej tak".

Warto zwrócić uwagę, że więcej niż co piąty (21,6 proc.) uczestnik sondażu odpowiedział, że Komisja Europejska "zdecydowanie nie" powinna wypłacać środków w przypadku wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce.

Niespełna co dziesiąty badany nie ma zdania z tej sprawie.

Wypłatę środków popierają wyborcy PiS, wyborcy Lewicy zdecydowanie przeciwni

Najwięcej zwolenników wypłaty unijnych środków bez względu na stan praworządności w Polsce znalazło się wśród wyborców PiS i Zjednoczonej Prawicy. 82 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak" na pytanie, czy "Komisja Europejska powinna zacząć wypłacać Polsce pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy, nawet jeśli będzie miała wątpliwości co do stanu praworządności w Polsce".

Podobnego zdania jest 68 proc. wyborców Konfederacji, 6 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej i 5 proc. wyborców PSL i Kukiz’15.

"Zdecydowanie nie" odpowiedziało 71 proc. wyborców Lewicy oraz PSL i Kukiz’16. Wypłatę środków na Krajowy Plan Odbudowy od stanu polskiej praworządności uzależnia również 62 proc. ankietowanych wyborców Koalicji Obywatelskiej.