Właśnie poznaliśmy laureatów BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025! Nagrody odebrali twórcy, których produkcje w ostatnich miesiącach nie schodziły z ust widzów, a także biły - oraz nadal biją - rekordy popularności i oglądalności. Tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025 przypadł "Heweliuszowi" Netflixa. To ten serial dostał też Nagrodę Publiczności. Kto natomiast odebrał nagrody za najlepszą reżyserię, scenariusz, zdjęcia czy rolę żeńską i męską? Te nazwiska definiują jakość i nadają kierunek krajowej serialowej scenie!

/ BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Znamy nagrodzonych na festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon

W niedzielę późnym wieczorem poznaliśmy laureatów festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. To wielkie święto polskich twórców seriali, polskich produkcji, polskich historii i moment, na który czekała cała branża.

Jury w składzie: Barry "Baz" Idoine - operator "The Mandalorian", Frank Spotnitz - producent legendarnego "Z Archiwum X", Susie Liggat - producentka "Doktora Who", Edward K. Gibbon - kostiumograf z "Dyplomatki", Richard Bullock - scenograf odpowiedzialny za "Dzień Szakala", Łukasz Palkowski - reżyser kultowych "Bogów" przyznali nagrody w ośmiu kategoriach: Najlepszy Polski Serial Roku 2025 (25.000,00 zł), Najlepsza rola żeńska (10.000,00 zł), Najlepsza rola męska (10.000,00 zł), Najlepsza reżyseria (10.000,00 zł), Najlepsze zdjęcia (10.000,00 zł), Najlepsza reżyseria obsady (10.000,00 zł), Najlepszy scenariusz (10.000,00 zł), Nagroda BNP Paribas Tomorrow’s Icon (10.000,00 zł). Oto wyniki: