​Według Federalnego Urzędu Statystycznego w Niemczech w 2024 roku mieszkało ponad 21 milionów osób o pochodzeniu migracyjnym. To oznacza wzrost o około cztery procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Udział osób z historią migracji w populacji kraju wzrósł nieznacznie, sięgając 25,6 procent.

/ Shutterstock

Osoby z historią migracji to zarówno imigranci w pierwszym pokoleniu, jak i ci, których oboje rodzice wyemigrowali do Niemiec po 1950 roku. Spośród ponad 21 milionów osób z historią migracji, blisko 6,5 miliona przybyło do Niemiec po 2015 roku, wynika z danych.

W latach 2015-2021 imigranci pochodzili głównie z:

Syrii (716 tys.),

Rumunii (300 tys.) i

Polski (230 tys.).

Od 2022 r. imigracja pochodzi głównie z:

Ukrainy (843 tys.),

Syrii (124 tys.) i

Turcji (112 tys.)

- zauważyli statystycy.



Najważniejszymi powodami migracji do Niemiec były ucieczka, azyl i ochrona międzynarodowa, zatrudnienie oraz łączenie rodzin. Około 8 procent osób, które przybyły do Niemiec po 2015 roku, wskazało na cel podjęcia studiów lub dalszej edukacji jako główny powód swojej migracji — poinformował Federalny Urząd Statystyczny.