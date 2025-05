"W 2021 r. ABW zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu przez Karola Nawrockiego mieszkania od Jerzego Ż. (...) Podstawy do rekomendacji w tym postępowaniu przygotowano na podstawie czynności wykonywanych też przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury ABW. Dysponujący całością wiedzy (...) ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek, obecny doradca Prezydenta RP, podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa" - poinformował w środę Jacek Dobrzyński, rzecznik MSWiA.

/ RMF FM

Czy służby specjalne wiedziały o kontrowersyjnych elementach biografii Karola Nawrockiego, gdy ten obejmował stanowisko szefa Instytutu Pamięci Narodowej?

Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji, już we wtorek zabrał głos w tej sprawie . Ujawnił, że obecny kandydat na prezydenta popierany przez PiS otrzymał poświadczenie bezpieczeństwa mimo negatywnej rekomendacji. Odniósł się także do kwestii nabycia przez Karola Nawrockiego kawalerki od Jerzego Ż.

Nowe informacje

W środę o poranku Jacek Dobrzyński zamieścił nową informację dotyczącą kawalerki.

"Wobec kolejnych zapytań dziennikarzy potwierdzam, że w 2021 r. ABW zgromadziła materiały dotyczące sposobu i źródeł sfinansowania zakupu przez Karola Nawrockiego mieszkania od Jerzego Ż., więc mieszanie do tego informacji o postępowaniach prowadzonych w poprzednich latach, gdy tego mieszkania nie było, jest rozmywaniem istoty sprawy. Podstawy do rekomendacji w tym postępowaniu przygotowano na podstawie czynności wykonywanych też przez funkcjonariuszy gdańskiej delegatury ABW. Dysponujący całością wiedzy, w tym między innymi na temat negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania, ówczesny Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek (obecny doradca Prezydenta RP) podjął decyzję o wydaniu Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa. Warto zauważyć, co jest kluczowe, że były szef ABW w swoim oświadczeniu wcale nie zaprzeczył temu, że wydał poświadczenie bezpieczeństwa wbrew ważnej i negatywnej rekomendacji funkcjonariusza analizującego akta postępowania" - poinformował Dobrzyński.