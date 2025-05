"Kompletny brak klasy i straszliwy poziom politycznego chamstwa" - prezydent Andrzej Duda ocenił, że premier Donald Tusk powołuje się na ludzi o podejrzanej przeszłości, mówiąc o doniesieniach ws. przeszłości Karola Nawrockiego.

Andrzej Duda / Darek Delmanowicz / PAP

Prezydent Andrzej Duda w TV Republika pytany był o ostatnie doniesienia medialne dotyczące przeszłości popieranego przez PiS kandydata na prezydenta Karola Nawrockiego.

Duda porównał tę sprawę do tego w jak - jego zdaniem - "chamski sposób przez media w Stanach Zjednoczonych był atakowany prezydent Donald Trump, wszelkimi możliwymi sposobami". Stwierdził, że w podobny sposób w Polsce w tej chwili atakowany jest Nawrocki.

Duda o obrzucaniu błotem

Powołując się na swoje zawodowe doświadczenie jako prawnika oraz znajomość "kwestii dowodowych oraz polskiego wymiaru sprawiedliwości", Duda ocenił, że "oni wiedzą dobrze o tym, że mogą opluć wszystkim, czym chcą Karola Nawrockiego". Korzystają z tego, że jak obrzucą błotem, to potem trzeba się z tego błota skrobać - i na to liczą właśnie, że część z tego błota wpłynie na decyzję wyborców w przyszłości - powiedział Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że Polacy "to widzą i są tak jak on tym oburzeni". Jak mówił, on sam padał ofiarą kłamstw i oszczerstw w kampaniach 2015 r. i 2020 r. Jego zdaniem, wówczas niektóre media pozwalały sobie na "jeszcze ohydniejsze pomówienia" na jego temat.

"Brak przyzwoitości i honoru"

Duda pytany był także o powoływanie się przez premiera Donalda Tuska w poniedziałkowej rozmowie w Polsat News na słowa znanego z walk MMA Jacka Murańskiego. Wcześniej na antenie TVP Info Murański wypowiadał się na niekorzyść popieranego przez PiS kandydata.

Donald Tusk mówi o bandytach, a sam powołuje się na ludzi, którzy mają bardzo podejrzaną przeszłość i na ich rzekome świadectwo - mówił Duda. Jak ocenił, pokazuje to "kompletny brak klasy i straszliwy poziom jakiegoś politycznego chamstwa". Jak dodał, świadczy to o "braku jakichkolwiek zasad, jakiejkolwiek przyzwoitości i honoru".



Sprawa Grand Hotelu

Portal Onet napisał w poniedziałek, że popierany przez PiS kandydat na prezydenta "uczestniczył w procederze sprowadzania prostytutek dla gości Grand Hotelu w Sopocie, gdy pracował tam jako ochroniarz". W artykule wskazano, że tak twierdzą ówcześni koledzy Nawrockiego z ochrony, którzy - jak podkreślono - ze względu na obawy o własne bezpieczeństwo chcą pozostać anonimowi, lecz biorą odpowiedzialność za swe słowa i deklarują, że są gotowi złożyć zeznania przed sądem.

Tusk w Polsat News nawiązał do wypowiedzi zawodnika tzw. freak fightów Jacka Murańskiego, który w filmie opublikowanym w mediach społecznościowych stwierdził, że Nawrocki kłamie na temat swoich "faktycznych relacji" z Patrykiem Masiakiem, ps. Wielki Bu.

"Wiem o tzw. kompromatach, hakach, którymi chwalił się Patryk Masiak, "Wielki Bu" i o przełożeniu, które ma na Karola Nawrockiego" - cytował premier, wskazując, że "Wielki Bu" miał powiedzieć, że trzyma Nawrockiego za gardło, a ten zrobi dla niego wszystko. Szef polskiego rządu powiedział również, że zgodnie z relacją Murańskiego, zadania Nawrockiego sprzed kilku lat obejmowały "doglądanie, żeby klient zapłacił, pilnowanie czasu, jeśli chodzi o dziewczyny Masiaka". Na pewno padała historia o hotelu Grand w Sopocie, że tam pilnował jego dziewczyn. Wiem, że padały też jeszcze jedna, dwie lokalizacje - cytował dalej Tusk.

Wypowiedzi Murańskiego trafiły wcześniej m.in. na portal X; później natomiast materiał z Murańskim wyemitowała TVP. Murański twierdził tam, że "Wielki Bu" posiada "kompromaty na Nawrockiego", czym ma się chwalić.

Tusk mówił też, że "ze wszystkich stron słyszymy relacje, które wskazują na bliskie związki Nawrockiego z twardym światem przestępczym".