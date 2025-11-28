Piotr Wierzbicki, dziennikarz, publicysta i działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, zmarł w piątek rano w wieku 90 lat. Były redaktor naczelny "Gazety Polskiej", autor licznych esejów i książek, przez dekady nie tylko komentował, ale i współtworzył polską debatę publiczną - zarówno w podziemiu, jak i po 1989 roku.

Piotr Wierzbicki nie żyje (zdjęcie z 2023 r.)

Zmarł Piotr Wierzbicki - wybitny publicysta, pisarz, krytyk muzyczny i działacz opozycji demokratycznej w PRL, internowany w stanie wojennym.

Był założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym "Gazety Polskiej", publikował także w prasie podziemnej i emigracyjnej.

Autor licznych książek i esejów, przez dekady aktywnie kształtował polską debatę publiczną i promował wolne słowo.

W piątek rano, w wieku 90 lat, zmarł Piotr Wierzbicki, działacz opozycji antykomunistycznej w PRL, dziennikarz, pisarz, publicysta i krytyk muzyczny, założyciel "Gazety Polskiej" i jej redaktor naczelny w latach 1993-2005.

Internowany w czasie stanu wojennego

Piotr Wierzbicki urodził się 5 listopada 1935 r. w Warszawie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego przez kilka lat pracował jako nauczyciel języka polskiego w warszawskich szkołach. W 1957 r. rozpoczął współpracę z pismem "Współczesność", gdzie publikował felietony muzyczne i eseje poświęcone polskiej poezji. W kolejnych latach był członkiem redakcji tygodników "Itd.", "Literatura", współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym". Z "Literatury" zwolniono go za podpis, który w 1977 roku złożył pod listem w obronie aresztowanych działaczy Komitetu Obrony Robotników.

Publikował też w wydawnictwach podziemnych i emigracyjnych, takich jak "Biuletyn Informacyjny KSS KOR", "Głos" i "Zapis". Był autorem "Traktatu o gnidach", krytykującego postawę intelektualistów lojalnych wobec władz PRL. W czasie stanu wojennego był internowany.

W latach 1989-1991 pracował w redakcji "Tygodnika Solidarność". W latach 1991-1992 był redaktorem naczelnym dziennika "Nowy Świat". W 1993 r. założył magazyn "Gazeta Polska" i do 2005 r. pełnił funkcję redaktora naczelnego. W latach 2004-2009 publikował w prasie felietony poświęcone muzyce poważnej i promował ją w audycjach radiowych.

Karol Nawrocki wręczył mu list gratulacyjny

Piotr Wierzbicki, który 5 listopada świętował 90. urodziny, otrzymał list gratulacyjny od Karola Nawrockiego. Prezydent określił go jako człowieka pióra, "który przez dziesięciolecia nie tylko z pasją opisywał polską kulturę i politykę, ale też realnie wpływał na ich kształt".

Gospodarz Pałacu Prezydenckiego przypomniał, że po roku 1989 Piotr Wierzbicki "położył wybitne zasługi dla odrodzenia wolnego słowa, na rzecz faktycznego pluralizmu opinii i rynku medialnego w Polsce - jako redaktor i publicysta". Odniósł się ten sposób do pracy Wierzbickiego w "Tygodniku Solidarność", dzienniku "Nowy Świat" i "Gazecie Polskiej".

"Na ich łamach argumentował Pan za dekomunizacją i lustracją oraz piętnował nieetyczne poczynania świeżej daty demokratów, bałamutność diagnoz i propagandowych klisz lewicy, polityczne i ekonomiczne patologie transformacji ustrojowej oraz próby fałszowania polskiej historii. Kontynuował Pan także rozpoczętą w czasach PRL krytykę naiwnej ugodowości i braku wyczucia herbertowskiej kwestii smaku, które w odniesieniu do ludzi dawnego systemu przejawiała część środowisk postsolidarnościowych. Nie stroniąc od mocnego, wyrazistego języka, ale też dystansując się od wszelkich ekstremizmów, obnażał Pan mechanizmy medialnych manipulacji i kruszył konwenanse krępujące otwartą debatę publiczną" - dodał prezydent.

Piotr Wierzbicki był autorem takich książek, jak m.in. "Myśli staroświeckiego Polaka", "Struktury kłamstwa", "Cholerna niepodległość", zbiorów poezji oraz publikacji muzykologicznych. Niedawno PiW opublikował ostatnią książkę Piotra Wierzbickiego - "Burza w Bostonie".