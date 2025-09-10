Ministerstwo Obrony Narodowej napisało natomiast w serwisie X o "bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron" oraz o "akcie agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli".

Jak podano, najbardziej zagrożonymi rejonami były województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.

Służby w akcji

Wcześniej szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że do poszukiwań zneutralizowanych maszyn zostali zaangażowani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przekazano wówczas, że żołnierze ci mogą otrzymać wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w jednostkach: do sześciu godzin w województwach: podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim, do 12 godzin w województwach: pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.

Na nocne wydarzenia na polskim niebie zareagowała także Komenda Główna Policji. "W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej ogłoszony został alarm dla jednostek policji z garnizonów: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i mazowieckiego" - przekazano w porannym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Podkreślono także, że "wszystkie jednostki policji są w pełnej gotowości z Wojskiem Polskim i innymi służbami". "Apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby stosowali się do komunikatów służb, a wszystkie niepokojące sygnały zgłaszali pod numer alarmowy 112" - dodano.

Z kolei wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek za pośrednictwem platformy X przekazał, że służby MSWiA, czyli policja, straż graniczna i Państwowa Straż Pożarna "działają w związku z akcją neutralizacji obiektów, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną".