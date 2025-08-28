Jak podkreślił, wiele z tematów poruszanych podczas spotkania, znajduje się w gestii tzw. koalicji chętnych - czyli grupy państw, które gotowe są wysłać wojska na Ukrainę w celu utrzymania pokoju - "ale liderzy państw bałtyckich i premier Danii wspólnie z prezydentem Karolem Nawrockim o tym rozmawiali".

Przydacz pytany przez dziennikarzy, czy w trakcie rozmowy padł temat nadchodzących wyborów parlamentarnych w Mołdawii, zaznaczył, że nie. Ale, jak dodał, prezydent zamierza go poruszyć podczas piątkowej rozmowy telefonicznej z prezydent tego kraju Maią Sandu.

Sytuacja wewnętrzna w Republice Mołdawii nie była przedmiotem rozmowy, ale to nie znaczy, że dla Polski Mołdawia nie jest ważnym państwem. Jutrzejsza rozmowa z Maią Sandu będzie momentem, w którym prezydenci będą wymieniać się informacjami także i na temat sytuacji wewnętrznej. Jasnym jest, że proeuropejski, proatlantycki kurs, jaki obrała Republika Mołdawii, nie tylko jest korzystny, co jest wspierany przez Polskę - mówił Przydacz.

W piątek Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydent Mołdawii Maią Sandu, a w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

3 września Nawrocki odwiedzi Waszyngton na zaproszenie prezydenta USA Donalda Trumpa. Będzie to pierwsza wizyta zagraniczna prezydenta.