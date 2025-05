Czarnek: To nie jest afera, tylko pokaz przyzwoitości

Przemysław Czarnek, odnosząc się do zarzutów Mentzena w radiowej Trójce, nazwał je "kłamliwymi" i podkreślił, że Karol Nawrocki przez lata wspierał pana Jerzego. Zaznaczył, że Nawrocki nie czerpie korzyści z lokalu, a jego działania nie są aferą, a dowodem przyzwoitości.

Przede wszystkim to słowa kłamliwe. Sławku, opanuj się - mówił Czarnek.

Zasugerował, że Mentzen wykorzystuje sytuację do zdobycia poparcia, licząc na spadek notowań Nawrockiego i własny awans do drugiej tury wyborów.

Pomyślał, że to jest ten moment, iż kiedy o 6 punktów proc. spadnie Nawrockiemu, a mi urośnie, to będę w drugiej turze. Nie tędy droga - komentował Czarnek.

Karol Nawrocki zyska na tym. To nie jest afera, tylko pokaz przyzwoitości. Sławek Mentzen niepotrzebnie się podjarał, jak to się mówi w żargonie młodzieżowym - dodał.

Czarnek o słowach Wiplera: Obrzydliwe

W PiS nie kryją rozczarowania postawą Mentzena, uważając, że jego działania mogą zaszkodzić przyszłym relacjom między ugrupowaniami. Przemysław Czarnek w Trójce został zapytany także, czy słowa Sławomira Mentzena i Przemysława Wiplera wskazują na to, że partia nie poprze Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich.

Jeśli Wipler powiedział o wyłudzeniu, bo nie słyszałem tego, to są to obrzydliwe słowa. Czy Przemek Wipler komukolwiek pomógł w tym sensie, że dał komuś kilkadziesiąt tysięcy na wykup mieszkania, a później utrzymywał to mieszkanie przez kilkanaście lat? Jeśli ma takiego sąsiada (...) lub ktokolwiek inny ma, to niech mi powie, komu pomógł w takiej sytuacji - stwierdził Czarnek.

Reakcja Nawrockiego i dalsze kroki

Karol Nawrocki, odnosząc się do zarzutów, oświadczył, że formalnie jest właścicielem mieszkania, ale nie posiada do niego kluczy i nie czerpie z niego żadnych korzyści. Podkreślił, że opiekował się panem Jerzym przez wiele lat, a jego działania były motywowane troską o sąsiada.

Sprawa mieszkania Karola Nawrockiego stała się jednym z głównych tematów kampanii wyborczej, wywołując debatę na temat etyki w polityce i relacji między partiami. W miarę zbliżania się wyborów, napięcia między PiS a Konfederacją mogą jeszcze się nasilić.