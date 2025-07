Sławomir Nitras to polski politolog i doświadczony polityk, pełniący do tej pory funkcję ministra sportu i turystyki. Jest posłem na Sejm V, VI, VIII, IX i X kadencji oraz byłym deputowanym do Parlamentu Europejskiego. W przeszłości był także głównym doradcą premier Ewy Kopacz.

Nitras ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim. W swojej karierze pełnił funkcje m.in. dyrektora gabinetu Wojewody Koszalińskiego oraz zasiadał w zarządzie Koszalińskich Kopalni Surowców Mineralnych. Od 2001 roku związany jest z Platformą Obywatelską, gdzie pełnił szereg funkcji partyjnych, w tym przewodniczącego PO w Szczecinie.

W Sejmie pracował w komisjach m.in. Skarbu Państwa, Gospodarki oraz Spraw Zagranicznych. W 2009 roku został wybrany do Parlamentu Europejskiego. W 2018 roku był kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Szczecina. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku uzyskał mandat posła X kadencji.

Nadchodzi wielka rekonstrukcja rządu

W środę mamy poznać nazwiska nowych ministrów w rządzie Donalda Tuska. Zmiany mogą objąć nawet osiem ministerstw, a wśród głównych tematów są likwidacje i łączenia resortów oraz nowe nominacje w ramach koalicji. Rekonstrukcja rządu to także efekt negocjacji w ramach koalicji rządzącej po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich.

Zmiany mają dotknąć także pozycji wicepremiera. W kuluarach pojawiają się informację, że stanowisko wiceszefa rządu ma objąć szef dyplomacji Radosław Sikorski.

Szczegóły mamy poznać w środę po godzinie 10.