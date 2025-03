Chcemy zaprotestować przeciwko patologii tej władzy, przeciwko upolitycznionemu wymiarowi sprawiedliwości oraz wesprzeć premiera Mariusza Błaszczaka, który tego dnia będzie otrzymywał zarzuty za ujawnienie planu pierwszego rządu Donalda Tuska dotyczącego oddania połowy Polski bez walki - powiedział wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski.

Jak dodał, protest organizuje PiS wspólnie z Klubami Gazety Polskiej, a wśród uczestników protestu mają być m.in. parlamentarzyści PiS. Planowanych jest kilka wystąpień.

Błaszczak przed dwoma tygodniami mówił w Sejmie, że jako minister obrony miał prawo do tego, by odtajnić archiwalne materiały. "Wręcz powiem, że miałem obowiązek wobec mieszkańców Polski wschodniej - oświadczył.

Jarosław Kaczyński: To operacja polityczna

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślał wówczas, że cała sprawa to "operacja polityczna, która niestety przypomina lata odległe". Która ma za zadanie zastraszyć, nie tyle nas, ale polskie społeczeństwo. Ma wprowadzić nową atmosferę, taką, której nie było w Polsce od czasów komunizmu. Ma doprowadzić do tego, by ta wola demokratyczna w Polsce upadła - mówił.

Zdaniem prezesa PiS, cała sprawa jest "pretekstowa".

To, co jest przedmiotem oskarżenia, z punktu widzenia prawnego nie ma najmniejszych podstaw. Minister obrony, tak jak i inni dysponenci odpowiednich materiałów, mają prawo je odtajnić. To jest sprawa ich oceny. W tym wypadku żadnej szkody z tego nie ma i być nie mogło. Jedyną szkodę mogą ponosić tylko ci, którzy podejmowali tego rodzaju decyzje - powiedział Kaczyński.