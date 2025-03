"Panie Prezydencie. Przywrócenie rządów prawa po ośmiu latach bezprawia, za które jest Pan współodpowiedzialny, było i jest głównym celem mojego rządu. A czasy, kiedy prezydent, premier czy prezes partii wpływali na losy śledztw, minęły. Proszę się do tego jakoś przyzwyczaić" - napisał Donald Tusk. W ten sposób premier odpowiedział na list Andrzeja Dudy w sprawie śmierci Barbary Skrzypek.

Donald Tusk / Pawel Wodzynski / East News

Barbara Skrzypek zmarła w sobotę, 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna; Skrzypek była członkiem zarządu Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, który jest kluczowym udziałowcem spółki Srebrna. Przesłuchanie w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie prowadziła prok. Ewa Wrzosek.

Prezydent zaznaczył we wtorek, że ma wątpliwości co do rzetelności protokołu z przesłuchania Barbary Skrzypek. W związku z tym skierował list do Donalda Tuska.

Siedem pytań do Tuska

W środę Kancelaria Prezydenta opublikowała treść pisma w mediach społecznościowych.

W liście do Donalda Tuska prezydent zadaje pytanie, "jakie przyczyny stanęły za wyznaczeniem prokurator Ewy Wrzosek jako referenta tzw. sprawy dwóch wież i kto ją podjął". Duda pyta również, "czy Prokuratura Krajowa objęła przedmiotowe postępowanie nadzorem".