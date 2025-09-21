Podczas uroczystej mszy z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown (Pensylwania) doszło do niecodziennego incydentu. Służby musiały interweniować, gdy wśród duchownych pojawił się mężczyzna przebrany za księdza.

Wizyta Karola Nawrockiego w Doylestown była pierwszym punktem czterodniowego pobytu prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, nazywane "amerykańską Częstochową", to miejsce szczególnie ważne dla amerykańskiej Polonii. Na spotkanie z głową państwa i jego małżonką przybyły tłumy Polaków mieszkających w USA, a także znani politycy, m.in. Antoni Macierewicz i Anna Maria Anders, była ambasador RP we Włoszech.

Podczas uroczystej mszy doszło do niecodziennej sytuacji. Jeden z mężczyzn, ubrany w ornat, został wyprowadzony sprzed ołtarza przez prawdziwego duchownego, a następnie przekazany służbom. Po przesłuchaniu okazało się, że nie jest on księdzem, lecz osobą świecką, która pod szatą liturgiczną miała zwykłe ubrania - jeansy i sportowe buty - przekazuje Fakt.pl. Mężczyzna jest znany lokalnej Polonii i już wcześniej zakłócał msze, jednak po raz pierwszy przebrał się za duchownego.

Jak relacjonował redaktor naczelny "Faktu" Michał Wodziński, sytuacja nawet przez moment nie zagrażała bezpieczeństwu prezydenta. Każda osoba wchodząca do sanktuarium była dokładnie sprawdzana, a wejście odbywało się przez wykrywacz metalu. Służby szybko opanowały sytuację, a incydent nie wpłynął na przebieg uroczystości.

Mężczyzna nie miał przy sobie widocznych niebezpiecznych przedmiotów, nie stawiał też oporu, gdy był wyprowadzany z sanktuarium.

Prezydent RP w drodze na sesję ONZ

Karol i Marta Nawroccy spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej Polonii; prezydent wręczy też odznaczenia państwowe.

Prezydent z pierwszą damą złożą też wieniec pod Pomnikiem Mściciela. Jest to pomnik poświęcony ofiarom zbrodni katyńskiej usytuowany na cmentarzu polonijnym przy sanktuarium w Doylestown. Został odsłonięty 14 sierpnia 1988 roku. Autorem monumentu jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Andrzej Pityński.

W kolejnych dniach polska para prezydencka będzie przebywać w Nowym Jorku, gdzie Nawrocki będzie uczestniczyć w debacie generalnej 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



