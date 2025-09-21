Ponad połowa Polaków popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej – wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej pytanie o przywrócenie poboru wraca do debaty publicznej z nową siłą.
Respondentom zadano pytanie, czy w związku z aktualną sytuacją na świecie Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Wyniki pokazują, że łącznie 50,5 proc. ankietowanych opowiada się za takim rozwiązaniem. Wśród nich 21 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 29,5 proc. - "raczej tak".
Przeciwników powrotu do poboru jest nieco mniej - 40,6 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 28,2 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" - 12,4 proc. Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej sprawie zdania lub trudno mu się jednoznacznie wypowiedzieć.
Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-15 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Ankieterzy wykorzystali zarówno rozmowy telefoniczne (CATI), jak i ankiety internetowe (CAWI).
Wyniki sondażu pokazują, że temat bezpieczeństwa narodowego i roli armii w życiu społecznym budzi wśród Polaków żywe emocje i dzieli opinię publiczną niemal po równo.
W ubiegłym miesiącu Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt dotyczący kwalifikacji wojskowej na rok 2026. Zgodnie z najnowszymi założeniami, wezwania do stawienia się przed komisją wojskową mogą otrzymać nie tylko młodzi mężczyźni, ale także kobiety z określonymi kwalifikacjami oraz osoby w wieku nawet do 60 lat.
Największą grupą objętą kwalifikacją będą mężczyźni urodzeni w 2007 roku - to tzw. rocznik podstawowy. Oprócz nich, wezwania mogą otrzymać także mężczyźni w wieku 20-24 lat (roczniki 2002-2006), którzy dotąd nie przeszli kwalifikacji wojskowej. Przed komisją staną również osoby, które były czasowo niezdolne do służby w latach 2024-2025, jeśli ich niezdolność kończy się przed zakończeniem przyszłorocznej kwalifikacji.
Nowością jest rozszerzenie obowiązku na kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku, takie jak wykształcenie medyczne czy informatyczne. Wezwania mogą otrzymać także ochotnicy powyżej 18. roku życia oraz osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej.
Stawienie się na komisji wojskowej jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymają wezwanie. Za nieusprawiedliwioną nieobecność grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku nieopłacenia kary, może ona zostać ściągnięta z wynagrodzenia lub innych dochodów.
W 2026 roku liczba osób objętych kwalifikacją wojskową wzrośnie do około 235 tysięcy - to o 5 tysięcy więcej niż w 2023 roku. Zwiększenie liczby wezwań ma na celu uzupełnienie zasobów Sił Zbrojnych RP. Konkretne terminy dla poszczególnych regionów zostaną ustalone przez wojewodów i opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.