Ponad połowa Polaków popiera powrót obowiązkowej służby wojskowej – wynika z najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski. W obliczu napiętej sytuacji międzynarodowej pytanie o przywrócenie poboru wraca do debaty publicznej z nową siłą.

Kwalifikacja wojskowa / Lech Muszyński / PAP

Respondentom zadano pytanie, czy w związku z aktualną sytuacją na świecie Polska powinna przywrócić obowiązkową służbę wojskową. Wyniki pokazują, że łącznie 50,5 proc. ankietowanych opowiada się za takim rozwiązaniem. Wśród nich 21 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 29,5 proc. - "raczej tak".

Przeciwników powrotu do poboru jest nieco mniej - 40,6 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wskazało 28,2 proc. respondentów, a "zdecydowanie nie" - 12,4 proc. Blisko co dziesiąty Polak (8,9 proc.) nie ma w tej sprawie zdania lub trudno mu się jednoznacznie wypowiedzieć.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 13-15 września 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Ankieterzy wykorzystali zarówno rozmowy telefoniczne (CATI), jak i ankiety internetowe (CAWI).

Wyniki sondażu pokazują, że temat bezpieczeństwa narodowego i roli armii w życiu społecznym budzi wśród Polaków żywe emocje i dzieli opinię publiczną niemal po równo.

Kwalifikacja wojskowa 2026: Kogo obejmą wezwania?

W ubiegłym miesiącu Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło projekt dotyczący kwalifikacji wojskowej na rok 2026. Zgodnie z najnowszymi założeniami, wezwania do stawienia się przed komisją wojskową mogą otrzymać nie tylko młodzi mężczyźni, ale także kobiety z określonymi kwalifikacjami oraz osoby w wieku nawet do 60 lat.

Kogo obejmie kwalifikacja wojskowa w 2026 roku?

Największą grupą objętą kwalifikacją będą mężczyźni urodzeni w 2007 roku - to tzw. rocznik podstawowy. Oprócz nich, wezwania mogą otrzymać także mężczyźni w wieku 20-24 lat (roczniki 2002-2006), którzy dotąd nie przeszli kwalifikacji wojskowej. Przed komisją staną również osoby, które były czasowo niezdolne do służby w latach 2024-2025, jeśli ich niezdolność kończy się przed zakończeniem przyszłorocznej kwalifikacji.

Nowością jest rozszerzenie obowiązku na kobiety urodzone w latach 1999-2007, które posiadają kwalifikacje przydatne w wojsku, takie jak wykształcenie medyczne czy informatyczne. Wezwania mogą otrzymać także ochotnicy powyżej 18. roku życia oraz osoby do 60. roku życia, które nie uregulowały swojego stosunku do służby wojskowej.

Obowiązek i konsekwencje

Stawienie się na komisji wojskowej jest obowiązkowe dla wszystkich, którzy otrzymają wezwanie. Za nieusprawiedliwioną nieobecność grozi grzywna w wysokości do 5 tysięcy złotych. W przypadku nieopłacenia kary, może ona zostać ściągnięta z wynagrodzenia lub innych dochodów.

Więcej osób objętych kwalifikacją

W 2026 roku liczba osób objętych kwalifikacją wojskową wzrośnie do około 235 tysięcy - to o 5 tysięcy więcej niż w 2023 roku. Zwiększenie liczby wezwań ma na celu uzupełnienie zasobów Sił Zbrojnych RP. Konkretne terminy dla poszczególnych regionów zostaną ustalone przez wojewodów i opublikowane w lokalnych obwieszczeniach oraz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.