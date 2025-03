Państwowa Komisja Wyborcza jednogłośnie odrzuciła sprawozdanie finansowe komitetu wyborczego Konfederacji za wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. PKW nie nadała biegu pismu pełnomocnika finansowego komitetu PiS, co oznacza, że sprawa pozostaje bez rozpoznania.

Krzysztof Bosak i Sławomir Mentzen / Albert Zawada / PAP

Podczas poniedziałkowego posiedzenia Państwowa Komisja Wyborcza podpisała obwieszczenie o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu w okręgu nr 33 w Krakowie, które wygrała bezpartyjna, ale popierana przez: KO, PSL i Lewicę Monika Piątkowska, zdobywając 50,14 proc. głosów.

Ponadto PKW jednogłośnie - z wyjątkiem nieobecnego Macieja Klisia - podjęła decyzję o odrzuceniu sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość za wybory do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2024 r. Jednocześnie przyjęto sprawozdania sześciu komitetów: KW Konfederacja Korony Polskiej, KKW PolExit Niepodległość, KW Normalny Kraj, KW Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców, KWW "Razem Dla Wspólnoty" oraz KWW Głos Silnej Polski.

PKW zarejestrowała również dwóch kolejnych kandydatów na prezydenta - Rafała Trzaskowskiego (prezydenta Warszawy i kandydata KO) oraz bezpartyjnego Artura Bartoszewicza. Dotychczas zarejestrowano kandydatury Grzegorza Brauna (członka Konfederacji Korony Polskiej) i Sławomira Mentzena (członka Konfederacji Wolność i Niepodległość).

Co z apelem PiS?

Członkowie PKW zajęli się też kwestią pisma pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który apelował do PKW o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Decyzją większości (5 głosów "za", 2 "przeciw", jeden się wstrzymał), Komisja nie nadała pismu dalszego biegu; oznacza to, że sprawa pozostaje bez rozpoznania. Jak przekazał PAP rzecznik KBW Marcin Chmielnicki, PKW nadmieniła jednocześnie, że zgłoszenie dotyczące ewentualnego niedopełnienia obowiązku przysługuje również komitetowi i - tym samym - partii.

W skierowanym do PKW piśmie Prawo i Sprawiedliwość wskazało, że - choć 30 grudnia 2024 r. Komisja, po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, ostatecznie przyjęła odrzucone wcześniej sprawozdanie komitetu wyborczego tej partii z wyborów parlamentarnych 2023 r. - minister finansów nie wykonuje tej uchwały PKW i PiS nie otrzymał pełnej kwoty środków z budżetu. W związku z tym pełnomocnik tej partii zwrócił się do PKW o skierowanie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa niedopełnienia obowiązków przez ministra finansów.

Tydzień temu PKW odroczyła decyzję ws. pisma. Zasiadający w Komisji Paweł Gieras wnosił wówczas, by pismo pełnomocnika PiS pozostawić bez rozpoznania.

Domański: Wniosek PiS zupełnie bezpodstawny

Minister finansów mówił z kolei w ubiegłym tygodniu, że wniosek PiS jest "zupełnie bezpodstawny". Andrzej Domański podkreślił też, że z decyzją w kwestii wypłaty środków dla PiS, czeka na wykładnię uchwały PKW.

30 grudnia PKW przyjęła uchwałę, która jest wewnętrznie sprzeczna, która jest uchwałą warunkową - podkreślił Domański.