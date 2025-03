Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna dziś w Warszawie pierwsze w tym roku zgrupowanie. Biało-Czerwoni będą przygotowywać się do meczów eliminacji mistrzostw świata. 21 marca na PGE Narodowym reprezentacja prowadzona przez Michała Probierza zagra z Litwą, a 3 dni później - na tym samym stadionie - z Maltą. Na zgrupowaniu z powodu kontuzji nie pojawili się Nicola Zalewski z Interu Mediolan, a także obrońca Torino Sebastian Walukiewicz. Selekcjoner kadry w ich miejsce powołał Dominika Marczuka i Mateusza Skrzypczaka.

Nicola Zalewski / Piotr Matusewicz / East News

Włoskie media od kilku dni informowały o tym, że powołanie dla Nicoli Zalewskiego, który zmaga się z drobnym urazem uda, nie podoba się trenerowi Interu Mediolan - Simone Inzaghiemu. Szkoleniowiec chciał, by Zalewski dochodził do zdrowia w klubie i miał obawy, że ewentualny występ w meczu kadry może spowodować pogłębienie się kontuzji. Sztab kadry doszedł do porozumienia z klubem naszego reprezentanta i ostatecznie Zalewski do Warszawy nie przyjedzie.

W jego miejsce powołany został Dominik Marczuk, który obecnie występuje za oceanem w Realu Salt Lake City. Był gracz Jagiellonii był powołany na zgrupowanie reprezentacji U-21. W tej sytuacji jednak dołączy do seniorskiej kadry.