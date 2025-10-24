Kanclerz Niemiec Friedrich Merz twierdził podczas konferencji prasowej po szczycie UE, że jest jednomyślna zgoda krajów UE w sprawie umowy handlowej z krajami Mercosur, mimo że żadna taka decyzja jeszcze nie zapadła. Umowie tej sprzeciwia się Polska. "Nie ma już żadnych zastrzeżeń ze strony państw członkowskich. Stało się" – mówił Merz, podając datę 19 grudnia jako datę podpisania tej umowy. Wypowiedź wywołała małe trzęsienie ziemi w Brukseli.

Friedrich Merz / NICOLAS TUCAT/AFP/East News / East News

Więcej najnowszych informacji znajdziesz na RMF24.pl .

Wypowiedź Merza wygląda na nieporozumienie, chociaż jeden z unijnych dyplomatów powiedział dziennikarce RMF FM Katarzynie Szymańskiej-Borginon: "Merz kłamie". Potem jednak stwierdził, że takie sytuacje się zdarzają, bo unijni przywódcy "są nastawieni na prosty przekaz dla swojej opinii publicznej" i "i nie zawsze widzą, jak działa Rada Europejska" (chodzi o to, że unijny szczyt nie głosuje w sprawie umów handlowych).

W tym przypadku szef Rady Europejskiej Antonio Costa publicznie zaprzeczył jakoby zapadły jakiekolwiek decyzje. Przyznał, że prosił jedynie na szczycie o rozwiązanie technicznych kwestii z tłumaczeniem tekstu umowy. Skąd jednak data 19 grudnia zatwierdzenia umowy? Jak ustaliła dziennikarka RMF FM, szczyt UE z krajami Mercosur przesunięto z 5 grudnia na 20 grudnia a głosowanie ma się odbyć przed tym spotkaniem. Powodem jest to, że KE chce przyjechać na szczyt z Mercosurem z zatwierdzoną umową. To oznacza, że 19 grudnia odbędzie się ostatnie możliwe spotkanie ambasadorów UE, na którym mogliby głosować nad umową.

Prezydent Francji Emmanuel Macron także powiedział, że "prace są kontynuowane", a decyzje zapadną dopiero w ciągu najbliższych kilku tygodni. Przypomniał ostatnie propozycje KE, które mają złagodzić skutki umowy, takie jak chroniące rolników klauzule bezpieczeństwa i zaznaczył, że rozwiązania te "idą w dobrym kierunku". Klauzule bezpieczeństwa to był od samego początku postulat Paryża, dlatego rozmówcy RMF FM uważają, ze ostatecznie nie będzie się sprzeciwiać umowie. Warszawa natomiast zagłosuje przeciwko, ale umowy prawdopodobnie nie powstrzyma, gdyż nie ma mniejszości blokującej.