W piątek po południu kierowcy mogą już korzystać z nowo otwartego, trzypasmowego odcinka drogi ekspresowej S7 pomiędzy Czosnowem a Modlinem. To ważny fragment trasy, który usprawni ruch na jednym z najbardziej uczęszczanych szlaków komunikacyjnych w kraju.

/ GDDKiA/ GDDKiA / Facebook

Bądź na bieżąco. Aktualne wiadomości na stronie głównej RMF24.pl

9,7 km nowoczesnej ekspresówki

Oddany do użytku odcinek S7 ma długość 9,7 km i stanowi jeden z trzech realizowanych fragmentów drogi pomiędzy Płońskiem a Czosnowem.

Dotychczas dwujezdniowa i dwupasmowa droga została poszerzona do trzech pasów ruchu w każdym kierunku. Do nowej trasy można dojechać przez dwa węzły drogowe: Modlin oraz Nowy Dwór Mazowiecki.

Tym samym kierowcy będą mieli do dyspozycji 285 km drogi ekspresowej między Gdańskiem a Warszawą - od węzła Gdańsk Południe do węzła Płońsk Południe oraz odcinek Modlin - Czosnów - podkreśliła rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA, Małgorzata Tarnowska.

W ramach inwestycji rozbudowano również infrastrukturę towarzyszącą. Most na Wiśle w Zakroczymiu został wyposażony w chodnik (w kierunku Warszawy) oraz ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska).

Powstały także drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, nowe wiadukty, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.



Prace na pozostałych fragmentach S7 trwają

Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów podzielona została na trzy kontrakty.

35 km drogi krajowej nr 7 podzieliliśmy na trzy kontrakty. Wszystkie zadania polegają na rozbudowie istniejącej drogi do parametrów trasy ekspresowej. Roboty są realizowane przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku - zaznaczyła Tarnowska.

Obecnie trwają jeszcze prace na dwóch fragmentach: Płońsk Południe - Załuski oraz Załuski - Modlin.

Kiedy koniec wszystkich prac?

Termin zakończenia prac na odcinku Płońsk Południe - Załuski wyznaczono na marzec 2026 roku, a dla środkowego zadania był to sierpień 2025 roku.

Na odcinku S7 Czosnów - Warszawa zakończenie robót przewidywane jest w maju 2027 roku.

Nowy odcinek S7 to kolejny krok w stronę pełnej, komfortowej i bezpiecznej trasy ekspresowej łączącej Warszawę z Gdańskiem. Kierowcy już teraz mogą korzystać z nowych rozwiązań, a kolejne fragmenty drogi mają być sukcesywnie oddawane do użytku w najbliższych latach.