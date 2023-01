Kaczyński wraca do pracy

Kaczyński po wyjściu ze szpitala nie zamierza zbyt długo wypoczywać. Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski pod koniec grudnia w rozmowie z PAP informował, że prezes PiS planuje powrót do objazdu kraju i dalszych spotkań z sympatykami ugrupowania.

Prezes wraca na trasę na przełomie stycznia i lutego - mówił.

Kaczyński podczas czerwcowej konwencji PiS stwierdził, że nikt nie opowie Polakom o dokonaniach rządu Zjednoczonej Prawicy, lepiej niż politycy jego ugrupowania.

Kto to ma opowiedzieć, jeśli nie my, jeśli nie partia. To my musimy to zrobić, dlatego ogłaszam mobilizację PiS i całej Zjednoczonej Prawicy - wezwał wówczas Kaczyński. Ale to nie jest hasło, to jest objazd kraju - stara, wypróbowana metoda - dodał.

Prezes PiS zakładał, że chce objechać wszystkie 94 okręgi, które składają się na nową strukturę PiS (zmian dokonano w maju br.).

Dotychczas prezesowi udało się odwiedzić 59 okręgów, zostało więc 35 do objechania - mówił PAP Sobolewski.