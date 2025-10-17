Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu wyborczego, która umożliwi wszystkim obywatelom głosowanie korespondencyjne - zarówno w kraju, jak i za granicą. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiany mają ułatwić udział w wyborach, ale budzą kontrowersje wśród polityków opozycji.
- Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego umożliwiającą głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom.
- Za ustawą głosowało 243 posłów, przeciw było 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.
- Projekt nowelizacji przygotowała Platforma Obywatelska.
- Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się zmianom, argumentując, że mogą one budzić wątpliwości co do uczciwości wyborów.
- Koalicja Obywatelska podkreśla, że głosowanie korespondencyjne będzie alternatywą, a podstawową formą pozostaje głosowanie w lokalu.
- Informacje z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Za przyjęciem noweli, której projekt przygotowała Platforma Obywatelska, głosowało 243 posłów, a przeciw - 198. Nikt nie wstrzymał się od głosu.
Wcześniej w piątek Sejm nie przychylił się do drugiego już wniosku klubu PiS o odrzucenie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.
Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Dolniak - sprawozdawca sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach - wniosła o przyjęcie całej ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Jej zdaniem wprowadzane zmiany realizują "powszechność i równość udziału w wyborach".
Nowela przewiduje rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. W uzasadnieniu podkreślono, że głosowanie korespondencyjne zawsze będzie dobrowolne; ma być wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Jednakże wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogli głosować korespondencyjnie także w tych wyborach.
Przeciw ustawie byli m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ponowny wniosek o odrzucenie projektu złożył w środę Łukasz Schreiber (PiS), który ocenił, że projekt "w niczym nie pomaga" i może spowodować "wysyp wątpliwości" wśród obywateli. Po tym, co państwo jako lewa strona tej sali zrobiliście po wyborach prezydenckich, po tym, jak w sposób ordynarny, bezczelny, niezgodny z prawdą próbowaliście podważać wynik wyborów (...), to przedstawienie tego projektu zakrawa naprawdę na kpinę - ocenił Schreiber. Chcecie doprowadzić do takiej sytuacji (...), by po kolejnych wyborach ta fala wątpliwości, niechęci, jeszcze bardziej się po prostu rozprzestrzeniała - dodał.
Poseł Mariusz Witczak (KO) podkreślił później, że nowela ma charakter "alternatywny", gdyż podstawową metodą głosowania i tak - jego zdaniem - będzie oddawanie głosu w lokalu wyborczym. My chcemy ułatwiać naszym rodakom udział w wyborach, a państwo chcecie utrudniać (...). To nas radykalnie różni, jeżeli chodzi o podejście do naszych rodaków - ocenił Witczak.
Wniosek PiS o odrzucenie projektu nie uzyskał większości wśród członków sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach na środowym głosowaniu.