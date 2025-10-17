Sejm przegłosował nowelizację Kodeksu wyborczego, która umożliwi wszystkim obywatelom głosowanie korespondencyjne - zarówno w kraju, jak i za granicą. Teraz ustawa trafi do Senatu. Zmiany mają ułatwić udział w wyborach, ale budzą kontrowersje wśród polityków opozycji.

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu wyborczego umożliwiającą głosowanie korespondencyjne wszystkim wyborcom.

Za ustawą głosowało 243 posłów, przeciw było 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Projekt nowelizacji przygotowała Platforma Obywatelska.

Prawo i Sprawiedliwość sprzeciwiało się zmianom, argumentując, że mogą one budzić wątpliwości co do uczciwości wyborów.

Koalicja Obywatelska podkreśla, że głosowanie korespondencyjne będzie alternatywą, a podstawową formą pozostaje głosowanie w lokalu .

Wcześniej w piątek Sejm nie przychylił się do drugiego już wniosku klubu PiS o odrzucenie proponowanych zmian w Kodeksie wyborczym.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Dolniak - sprawozdawca sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach - wniosła o przyjęcie całej ustawy nowelizującej Kodeks wyborczy. Jej zdaniem wprowadzane zmiany realizują "powszechność i równość udziału w wyborach".

Co dokładnie zakłada nowelizacja?

Nowela przewiduje rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego dla wszystkich wyborców. W uzasadnieniu podkreślono, że głosowanie korespondencyjne zawsze będzie dobrowolne; ma być wyłączone w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborach wójta. Jednakże wyborcy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będą mogli głosować korespondencyjnie także w tych wyborach.

Opozycja o "fali wątpliwości"

Przeciw ustawie byli m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Ponowny wniosek o odrzucenie projektu złożył w środę Łukasz Schreiber (PiS), który ocenił, że projekt "w niczym nie pomaga" i może spowodować "wysyp wątpliwości" wśród obywateli. Po tym, co państwo jako lewa strona tej sali zrobiliście po wyborach prezydenckich, po tym, jak w sposób ordynarny, bezczelny, niezgodny z prawdą próbowaliście podważać wynik wyborów (...), to przedstawienie tego projektu zakrawa naprawdę na kpinę - ocenił Schreiber. Chcecie doprowadzić do takiej sytuacji (...), by po kolejnych wyborach ta fala wątpliwości, niechęci, jeszcze bardziej się po prostu rozprzestrzeniała - dodał.

Poseł Mariusz Witczak (KO) podkreślił później, że nowela ma charakter "alternatywny", gdyż podstawową metodą głosowania i tak - jego zdaniem - będzie oddawanie głosu w lokalu wyborczym. My chcemy ułatwiać naszym rodakom udział w wyborach, a państwo chcecie utrudniać (...). To nas radykalnie różni, jeżeli chodzi o podejście do naszych rodaków - ocenił Witczak.

Wniosek PiS o odrzucenie projektu nie uzyskał większości wśród członków sejmowej komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacjach na środowym głosowaniu.