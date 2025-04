Ewa Wrzosek została wezwana do prokuratury na 17 kwietnia. Prokurator ma stawić się w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym nieumyślnego spowodowania śmierci współpracowniczki Jarosława Kaczyńskiego, Barbary Skrzypek.

Prokurator Ewa Wrzosek / Tomasz Gzell / PAP

Wezwania do prokuratury po śmierci Barbary Skrzypek

Informację o wyznaczonym terminie potwierdziła w rozmowie z PAP sama prokurator Ewa Wrzosek.

O jej wezwaniu, a także wezwaniu m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga, która prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Skrzypek, poinformowała w ubiegłym tygodniu.

Polityk prawicy został już przesłuchany w czwartek .

Wieloletnia współpracowniczka prezesa PiS Barbara Skrzypek zmarła 15 marca. Trzy dni wcześniej była przesłuchiwana w sprawie tzw. dwóch wież. Przesłuchanie prowadziła prok. Wrzosek, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Udział w przesłuchaniu wzięli też adwokaci austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera (który ma status pokrzywdzonego w sprawie) - adw. Jacek Dubois i adw. Krystian Lasik.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga informowała też, że na przesłuchania wezwała syna i męża Skrzypek, a także pełnomocników austriackiego biznesmena. Jak wskazano w komunikacie prokuratury, osoby te miały kontakt ze Skrzypek w okresie poprzedzającym jej zgon.

Środowisko PiS wiąże śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie Skrzypek i odmówiła obecności jej pełnomocnika, uzasadnia swą odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Chodzi o to, że Skrzypek nie była stroną, tylko świadkiem.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie podkreśliła, że Skrzypek nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń co do formy i długości przesłuchania, a - oprócz problemów z czytaniem bez okularów - nie zgłaszała też żadnych dolegliwości zdrowotnych.

Minister Bodnar zapowiedział zbadanie sprawy

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział dokładne wyjaśnienie wszystkich okoliczności zgonu, a także analizę decyzji prokurator Wrzosek o odmowie udziału pełnomocnika w przesłuchaniu. 18 marca szef MS zobowiązał prokuratora krajowego, by prokuratura skrupulatnie, kompleksowo i transparentnie wyjaśniła wszystkie okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Fakty i dowody muszą być przeciwwagą dla mitów, manipulacji i oszczerstw - zaznaczył.

Ewie Wrzosek przydzielono ochronę

Po nagłej śmierci Skrzypek, prokurator Ewa Wrzosek została objęta ochroną, o którą wnioskowała ze względu na kierowane wobec niej groźby karalne. I nawoływania do popełnienia przestępstw na moją szkodę, w tym niewyobrażalnej kampanii hejtu i nienawiści, inspirowanej przez osoby publiczne i polityków - mówiła prokurator.

Kim była Barbara Skrzypek?

Barbara Skrzypek współpracowała z Jarosławem Kaczyńskim przez ponad 30 lat. Pełniła kluczowe funkcje, w tym m.in. szefowej kancelarii czy dyrektora biura prezydialnego PiS. Odpowiadała za układanie kalendarza prac Jarosława Kaczyńskiego, umawianie spotkań czy pilnowanie istotnych dokumentów. Była także pełnomocniczką Instytutu im. Lecha Kaczyńskiego, głównego udziałowca spółki Srebrna, mającego odpowiadać za budowę wieżowców Srebrna Tower w centrum Warszawy.